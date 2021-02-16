70 % تراجعاً في حركة المسافرين بمطار دبي

مال وأعمال

أعلن الرئيس التنفيذي لمطار دبي الدولي ان جائحة فيروس كورونا تسببت في انخفاض حركة المسافرين بنسبة غير مسبوقة بلغت 70% في عام 2020. وقالت مؤسسة مطارات دبي المشغلة لمطار دبي الدولي، ان اعداد المسافرين انخفضت الى 25.9 مليون مسافر العام الماضي مع تعطل قطاع السفر بسبب جائحة كوفيد-19. وانخفضت العمليات بالمطار، وهو مركز لشركة طيران الامارات، كثيرا لعدة اشهر في ظل قيود السفر التي فرضتها الحكومة حتى معاودة فتح دبي امام الزوار القادمين من الخارج في يوليو، ويتوقع القطاع ان يستغرق تعافيه سنوات في ظل تضرر الطلب العالمي نتيجة لاستمرار القيود في شتى انحاء العالم. وقالت مؤسسة مطارات دبي المملوكة للامارة في بيان ان مطار دبي الدولي تعامل مع 183993 رحلة في 2020، بانخفاض 51.4%، في حين تراجع متوسط عدد المسافرين لكل رحلة 20.3% الى 188. وتعامل المطار مع شحنات بلغت 1.9 مليون طن، بانخفاض 23.2% على اساس سنوي. وكان مطار دبي الدولي رابع ازحم مطار في 2019، وفقا لمجلس المطارات الدولي. لكن عدد 25.9 مليون مسافر العام الماضي لم يكن لينجح في جعله من بين اعلى 20 مطارا من حيث عدد المسافرين في 2019. وعلى عكس مناطق كثيرة اخرى، فان دبي والامارات بصفة عامة ليس لديهما شبكة رحلات داخلية منتظمة تخفف اثر تراجع السفر الدولي.