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مال وأعمال

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الدولار قرب أدنى مستوى


بدأ الدولار الأسبوع قابعا قرب أدنى مستوى في أسبوعين ، إذ يشكك المتعاملون فيما إذا كان التعافي من الجائحة في الولايات المتحدة سيكون سريعا كما هو متوقع.
وما زالت بيتكوين متقلبة، إذ تراجعت إلى المستوى المنخفض البالغ 45 ألفا و914.75 دولاراً بعد يوم من بلوغها مستوى قياسيا عند 49 ألفا و714.66 دولاراً.
وارتفعت أكثر العملات المشفرة رواجا في العالم 25 % الأسبوع الماضي، مدفوعة بتأييد تسلا وبي.إن.واي ميلون.
ونزل مؤشر الدولار 0.1 % إلى 90.336، قرب أدنى مستوى في الأسبوع الماضي عند 90.249 وهو مستوى لم يشهده منذ 27 يناير.


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