الصقر: مصر من أهم الشركاء التجاريين للكويت

مال وأعمال

استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد جاسم الصقر، بمبنى الغرفة، سفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت طارق القوني، والملحق التجاري بالسفارة أحمد أبو المجد، بحضور مدير عام الغرفة رباح الرباح.

رحب الصقر في بداية اللقاء بالسفير، حيث تطرق الى تاريخ العلاقات الاقتصادية المميزة بين الكويت وجمهورية مصر، مؤكداً أن البلدين يتمتعان بامكانات جيدة لتنمية التعاون التجاري والاستثماري، حيث الروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين تحتم بذل مزيد من الجهود في سبيل تحقيق الاهداف الاقتصادية المرجوة وذلك من خلال تزويد الغرفة بالمشاريع الاستثمارية المتاحة، بالاضافة الى الحوافز التي تجذب رؤوس الأموال المباشرة، ليتم نشرها على المهتمين من قطاع الاعمال الكويتي. مشيراً ان مصر من أهم الشركاء التجاريين لدولة الكويت، اذ تحتل المركز الـ 15 للدول المستوردة والمركز الـ 18 للدول المصدرة. كما أكد الرئيس أن الغرفة على اتم الاستعداد لتقديم خدماتها كافة للتوصل الى نتائج ايجابية بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، أعرب السفير عن سعادته لزيارة الغرفة مثمناً جهودها الكبيرة في سبيل توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين، مؤكداً حرصه على تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية، بهدف ترسيخ وتعزيز وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين لما فيه تحقيق المصالح المتبادلة لقطاع الأعمال في الجانبين من خلال شراكات استراتيجية لفتح آفاق اقتصادية جديدة. كما أكد على حرصه للاستماع والتعرف على مرئيات القطاع الخاص الكويتي حول كيفية زيادة حجم الاستثمارات في المجالات التجارية والاقتصادية في مصر. وفي نهاية اللقاء، تقدم السفير بالشكر والامتنان لغرفة تجارة وصناعة الكويت على حفاوة الاستقبال وما تقدمه من خدمات لقطاع الأعمال، والدور الذي تلعبه في تحقيق الأهداف المشتركة بين الكويت وجمهورية مصر العربية.

