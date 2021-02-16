النفط تجاوز 63 دولاراً لأول مرة في 13 شهراً

مال وأعمال

واصلت أسعار النفط مكاسبها في مستهل تعاملات الأسبوع، إذ تجاوز خام «برنت» حاجز 63.5 دولاراً للبرميل ، وسط متابعة مستجدات حزمة التحفيز المالي في الولايات المتحدة وجائحة «كورونا».

وقال محلل لدى «فوجيتومي» إن زيادة الآمال المتعلقة بحزمة التحفيز المالي في الولايات المتحدة وتخفيف قيود الإغلاق؛ ستعزز الاقتصاد ومستويات الطلب على الوقود، وفقًا لوكالة «رويترز».

ويسعى الرئيس الأميركي جو بايدن لتمرير حزمة إغاثة جديدة بقيمة 1.9 تريليون دولار.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» القياسي تسليم أبريل بنحو 1.9% إلى 63.60 دولاراً للبرميل.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2 في المئة خلال تعاملات امس ليتجاوز خام «نايمكس» حاجز 60 دولاراً لأول مرة منذ بداية 2020.

وتواصل أسعار الخام مكاسبها مع التوترات في الشرق الأوسط، وآمال حزمة التحفيز الأميركية. وحققت أسعار النفط مكاسب أسبوعية بحوالي 5 في المئة، مستفيدةً من تخفيضات الإنتاج من قبل كبار المنتجين في «أوبك» وتوقعات تعافي الطلب على الخام. وارتفع سعر العقود الآجلة لخام «نايمكس» الأميركي تسليم مارس بنسبة 2.1 في المئة إلى مستوى 60.75 دولاراً للبرميل. كما صعد سعر العقود الآجلة للخام القياسي «برنت» تسليم أبريل بنحو 1.8 في المئة إلى 63.5 دولاراً للبرميل.

وقال ساتورو يوشيدا محلل السلع الأولية لدى راكوتين للأوراق المالية لوكالة «رويترز» إن أسعار الخام قد تتجه إلى 70 دولارا للبرميل في ظل معروض نقدي منخفض الكلفة مع تيسير مالي في أنحاء العالم وتوزيع سريع للقاحات وشح الإمدادات من أوبك+ ومنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة.

وأضاف يوشيدا أنه «علاوة على ذلك، فإن قوة أسواق الأسهم العالمية عززت شهية المستثمرين للمخاطرة». وارتفعت الأسهم الآسيوية إلى مستويات قياسية مرتفعة إذ تعزز عمليات توزيع ناجحة للقاحات مضادة لفيروس كورونا عالميا الآمال في تعاف اقتصادي سريع في ظل دعم مالي جديد من واشنطن.

وقال كازوهيكو سايتو كبير المحللين لدى فوجيتومي للوساطة في السلع الأولية إن «الارتفاع السريع المبكر في أسواق النفط كان بفعل الخبر».

