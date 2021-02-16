«مسرعات للتكنولوجيا» أطلقت منصة «تشبيك»

مال وأعمال

بعد نجاح إطلاق منصة «منتجنا» لدعم المنتجين في الكويت ومنصة « فريلانسر ماكس» للعمل عن بعد وحرصا علي بناء مجتمع ريادي أطلقت «مسرعات للتكنولوجيا» منصة «تشبيك» لدعم المبادرين وتعزيز ثقافة ريادة الاعمال في وطننا الكويت، وفي ظل ما تمر به البلاد من آثار جائحة كورونا التي عصفت ببعض الشركات المحلية واستثماراتها، دشن مؤسس فورسيل ورئيس مجلس إدارة شركة مسرعات للتكنولوجيا مساهمة مقفلة صقر الحربي «منصة تشبيك». http://www.tshbik.com لدعم الرياديين ومساعدة الشركات المتعثرة، وذلك عبر ربطهم مع مستثمرين من خلال دعم المشاريع التي يرون فيها تحقيق نجاحات وفتح آفاق مستقبلية في عالم ريادة الأعمال.

وقال الحربي نحن نهدف من خلال إنشاء منصة «تشبيك» تشكيل حلقة وصل بين الداعمين وأصحاب المشاريع الريادية ورفع روح الإبداع وريادة الأعمال، وتحفيزها بشكل أكبر لإطلاق وإنشاء الحملات لاجتذاب المستثمرين للنماذج الناجحة والمبدعة، ولنكمل هذا الهدف نسعى أيضاً لتحويل المنصة الى منصة تمويل جماعي بعد موافقة وزارة التجارة على نشاط منصات التمويل الجماعي في الكويت، لذلك نرجو ونأمل من حكومتنا تسريع إصدار نشاط منصات التمويل الجماعي، لما لذلك الإجراء من دعم نمو المشاريع الكويتية ووضعها على خارطة المشاريع العالمية، حيث ستُمكِّن الشركات الناشئة والتي تعمل في مجالات مبتكرة أو غير تقليدية والتي ترفض البنوك تمويلها من الحصول على تمويل سريع وأكثر مرونة بحيث يتم تجميع أموال المستثمرين الأفراد عبر المنصة وتتيح الاكتتاب بحصص مباشرة في الشركات المعروضة لذلك تعتبر منصات التمويل الجماعي الحل الوحيد لدعم المشاريع والاقتصاد في الكويت والتي ستساهم بشكل كبير في سد فجوة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التنمية المستدامة في البلاد ودعم الابتكار وتعزيز مستويات الشمول المالي.

منصة «تشبيك» ترسخ مفهوم المسؤولية المجتمعية وإيجاد منظومة متكاملة ومتكاتفة لدعم الأعمال الريادية كأحد أهم ركائز التماسك والتلاحم في المجتمع، حيث نوجه رسالتنا لاستقطاب المنارات التعميرية النيرة القادرة على مساندة وتطوير مشاريع حيوية واعتناق مبدأ التطوير والارتقاء في بلادنا وتوسيع نطاق العمل ومتابعة الحملات والمشاريع الموجودة في المنصة وتقييم المناسب منها ثم تمويل المشاريع التي تريد مساعدتها في تحقيق النجاح.

وفي نفس السياق أوضح صقر الحربي أن من أسباب عدم تحويل شركة فورسيل الى شركة عالمية والتي اطلقها قبل عشر سنوات لعدم وجود منصات التمويل الجماعي في الكويت حتي يتم الاستثمار بها بشكل موسع .

