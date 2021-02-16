«بنك إنكلترا» يخطط للانفصال عن الاتحاد الأوروبي

مال وأعمال

يستعد بنك إنكلترا لأول خروج كبير عن لوائح الاتحاد الأوروبي باقتراح من شأنه أن يجعل قواعد رأس المال المصرفي أكثر صرامة في المملكة المتحدة منها في القارة الأوروبية. وقررت الهيئة المصرفية الأوروبية EBA في أواخر العام الماضي، أن البنوك يمكنها احتساب الاستثمار في البرمجيات ضمن مستويات رأس المال الأساسية أو «القاعدة الرأسمالية للبنك»، فعلى سبيل المثال إذا أنفق أحد البنوك 100 مليون يورو على أحد الأنظمة التكنولوجية الجديدة داخل البنك يمكن اعتبارها ضمن القاعدة الرأسمالية التي يتم قياس الكفاءة المالية للبنك من خلالها في حال التعرض للخسائر.