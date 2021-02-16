روبي تعود للغناء بألبومها الجديد «حتة تانية»

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كشف المنتج وليد منصور عن البوستر الدعائي الأول لألبوم الفنانة روبي الذي يعد الإنتاج الغنائي الأول لشركته Talent Beats أو «تالنت بيتس».

ونشر منصور عبر خاصية الـ Story بحسابه على موقع Facebook منذ قليل بوستر «حته تانية» الذي تعود به للغناء مرة أخرى بعد فترة طويلة من التوقف.

وأكد منصور انه بالفعل تم نشر البوسترات الأولى من الألبوم في العديد من الأماكن بشوارع القاهرة ضمن الحملة الدعائية ومن المقرر طرح أغنية «حتة تانية» يوم 22 فبراير الحالي ومن كلمات ولحن عز الشافعي وتوزيع توما.

على جانب آخر يواصل منصور تصوير مشاهد فيلم «أهل الكهف» الذي يتوقع له أن يكون في مقدمة الأعمال السينمائية لعام 2021 التي ترقى للعالمية من حيث حداثة فكرته وتشويق اخراجه وثراء الإنتاج الذي يعيد للسينما المصرية ريادتها بالشرق الأوسط.

