«شليوي ناش».. بتوقيع عيسى ذياب

إضاءات

لاتزال كاميرا المخرج عيسى ذياب تواصل تصوير باقي مشاهد المسلسل الكوميدي «شليوي ناش» الذي يشهد مشاركة الفنان القدير عبدالله السدحان وعدد من الفنانين ومنهم محمد العجيمي وعبدالامام عبدالله ويعقوب عبدالله وعبدالمحسن القفاص وحصة النبهان وعبدالعزيز النصار وايضا مشاركة الفنانة القديرة لطيفة المجرن وهو من تأليف عبدالله السعد وانتاج كنوز الخليج للانتاج الفني وتتمحور قصة العمل في اطار اجتماعي تراجيدي كوميدي يدور في فترة سبيعنيات وثمانينيات القرن الماضي وسيتم عرضه في رمضان المقبل على احدى القنوات كما يناقش المسلسل عددا من القضايا الاجتماعية الموجودة في واقعنا بأسلوب «الكوميديا لايت» .

مشاركة

كما يشهد العمل مشاركة الفنانة مرام التي سوف تطل من خلال شخصية جديدة مختلفة تماما عما قدمته في رمضان الماضي حيث تجسد شخصية مختلفة من ناحية الشكل والمضمون كما يشارك الفنان يعقوب عبدالله والذي سيكون دوره مميزا وايضا مشاركته في هذا العمل ذات اهمية بالنسبة اليه لمشاركته الاولى مع الفنان عبدالله السدحان والتي يعتبرها نقطة مضيئة في حياته الفنية.

مخرج

وخلف هذه العمل يقف الفنان المخرج عيسى ذياب وهو هنا ليس مجرد مخرج فقط بل مرحلة وتجربة اضافية والذي لا يكاد يكرر تجاربه بل يمضي وبايقاع متسارع مقرون بالاشتغال والبحث والتحضير وهو فنان ومخرج يفهم حرفته بكل تفاصيلها وجزئياتها ممثل عالي الكعب، لذا يشتغل على فريقه من النجوم لذا فهو في هذه التجربة ليس مجرد مخرج ينفذ التجربة بل مبدع يرتقي بها ويقودها إلى آفاق بعيدة تدهشنا بمضامينها وحلولها البصرية وايقاعها وشخوصها المتسارعة والثرية... والمخرج عيسى ذياب من تلك العناصر التي تهتم بالتفاصيل، وفي مقدمتها التمثيل والاداء وايضا الديكور والازياء والماكياج والاكسسوارات والتصوير.

