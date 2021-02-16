إطلاق مسلسل «قيد مجهول» في شهر مارس المقبل

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أعلنت شبكة OSN عن عرض مسلسل الدراما والتشويق النفسي قيد مجهول، ابتداءً من 18 مارس المقبل، على قناة OSN يا هلا الأولى وتطبيق OSN للمشاهدة أونلاين. ويضم العمل المرتقب النجمين السوريين باسل خياط وعبد المنعم عمايري في دوري البطولة، إلى جانب نخبة من أبرز نجوم الدراما في المنطقة، بأدوار جديدة بفحواها لم نشاهدهم فيها من قبل. ويتألف مسلسل قيد مجهول من ثماني حلقات تدور أحداثها حول قصتين متوازيتين تتلاقى خيوطهما بشكل مشوّق في نهاية الموسم، وهو من إخراج السدير مسعود وتأليف محمد أبو لبن ولواء يازجي. وتسلط القصة الأولى الضوء على التحقيقات التي يجريها المحقق خلدون إيهاب شعبان، ذو الشخصية الذكية واللمّاحة، حول جريمتي قتل لشخصيات رفيعة المستوى.

فيما يروي المسار الثاني للأحداث قصة سمير عبدالرحيم (عبد المنعم عمايري)، الخياط وسائق سيارة الأجرة الذي يواجه ضائقة مادية ومشكلات تضعه على حافة الانهيار العقلي. وتتشابك خيوط القصتين تدريجياً بالتزامن مع كشف التحقيقات عن مرتكب جريمتي القتل.

