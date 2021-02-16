جورج وسوف يفاجئ محبيه بعمل فني جديد

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اتفق الفنان ?جورج وسوف? مع شركة لايف ستايلز ستوديوز على إنتاج عمل فني وذلك بعد عدة جلسات عن بعد واتصالات هاتفية.

وسيتعاون الطرفان في أغنية وفيديو كليب بعنوان «ياه عالزمن» باللهجة المصرية من كلمات أحمد المالكي وألحان مصطفى شكري والكليب بتوقيع المخرج ?فادي حداد?.

وقد أنهى أبو وديع هذا الأسبوع تسجيل الأغنية في ستوديوهات هادي شرارة ويتم التنسيق لكي يبصر هذا المشروع النور وفقاً لأفضل معايير الإنتاج ويعمل المخرج فادي حداد على إعداد ستوري بورد لمناقشتها مع فريق عمل أبو وديع ورئيس شركة الإنتاج على ان تكون فكرة الفيديو كليب خارجة عن المألوف.

