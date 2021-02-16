أنغام تهنئ أحلام بعيد ميلادها

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وجهت النجمة المصرية أنغام، رسالة تهنئة إلى صديقتها الفنانة الإماراتية أحلام، بمناسبة عيد ميلادها.

ونشرت أنغام صوراً لأحلام، وعايدتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قائلة: «كل سنة وأنتِ طيبة وناجحة وكل يوم أحلى من اليوم اللي قبله، صديقتي وأختي الحبيبة أحلام الشامسي».

وكانت الفنانة أنغام، قد وجهت رسالة رقيقة لجمهورها وأصدقائها، والذين قدموا لها التهاني بمناسبة عيد ميلادها، والذي وافق يناير الماضي. أنغام نشرت صورة لها، على حسابها الخاص على موقع «انستغرام»، وعلقت قائلة: «من ساعة ما صحيت من النوم النهاردة وانا بتلقي الأمنيات الحلوة والتهنئة من قلوب كتير حلوة وناس اعرف بعضهم وما اعرفش كتير منهم بمناسبة عيد ميلادي».

