افتتاح معرض «دور دولة الكويت في نشر الثقافة العربية»

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افتتح الاستاذ فهمي باضاوي وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب مؤتمراً بمقر مؤسسة حضرموت للتراث والتاريخ والثقافة بالمكلا معرض «دور دولة الكويت في نشر الثقافة العربية» الذي تنظمه مؤسسة حضرموت للتراث والتاريخ والثقافة خلال الفترة من 13 فبراير وحتى ال 20 منه، برعاية كريمة من اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت وكان بمعيته في حفل الافتتاح خالد سعيد مدرك رئيس مؤسسة حضرموت للتراث والتاريخ والثقافة، وصالح سعيد باعامر مستشار محافظ حضرموت لشؤون الثقافة، وخالد احمد القحوم المدير العام لمكتب وزارة الاعلام بساحل حضرموت، وبالتنسيق مع صندوق دعم التراث والتنمية الثقافية بحضرموت، ومركز البحوث والدراسات الكويتية..

وقد استمع الوكيل باضاوي من قبل رئيس المؤسسة الى شرح مفصل عن اقسام المعرض الذي احتوى على عرض للمطبوعات والدوريات التي أصدرتها المؤسسات الثقافية والاعلامية والمراكز البحثية في الكويت مثل مركز البحوث والدراسات الكويتية، والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ووزارة الاعلام.. كما اشتمل المعرض على لوحات تشكيلية خاصة توثق العلاقات التاريخية البحرية بين حضرموت والكويت، اذ ظهرت السفينة الحضرمية الشندة، في جوار البوم الكويتي السفار فتح الخير، واحتوى المعرض ايضا على ركن خاص لمكتبة الشعب بالمكلا لصاحبها الصافي الوكيل الحصري لمجلة العربي الكويتية والصحف والمجلات اللبنانية في حضرموت، كما عرضت في المعرض العديد من الصور لبعض من رواد واعلام الحركة الثقافية والأدبية والمسرحية والفنية بالكويت.

وعلى هامش المعرض قدمت العديد من المحاضرات استهلها الوكيل باضاوي بكلمة عبر فيها عن اشادته بمؤسسة حضرموت للتراث والتاريخ والثقافة علي تنظيمها هذا المعرض، كما القى رئيس المؤسسة الاستاذ خالد سعيد مدرك كلمة أوضح فيها أن المعرض يهدف الى تكريم الكويت أميرا وحكومة وشعبا نظير ماقدمته من دور كبير في خدمة الثقافة العربية، عقب تلك الكلمات تحدث الأستاذ سامي محمد بن شيخان عن اهتمام الكويت بنشر الثقافة العربية في داخل الكويت وخارجها، كما تحدث عن النشاط الثقافي في ثانوية الشويخ بالكويت، وتحدث الاستاذ فوزي خريصان عن النشاط الفني للجالية الحضرمية في الكويت، كما تحدث الأستاذ عبد القادر سعيد بصعر عن دور مجلة العربي الكويتية في التعريف بالاقطار العربية، استطلاع مجلة العربي عن مدينة المكلا 1965م نموذجا.. وقد اثريت تلك المحاضرات بعدد من المداخلات قدمها الاستاذ صالح سعيد باعامر، والاستاذ خالد احمد القحوم، والاستاذ ناصر المنهالي المؤرخ العسكري.. كما تخلل المعرض تقديم بعض الأغنيات الحضرمية التي تجسد حب الحضارمة للكويت.. وقد وزع في المعرض كتيب خاص بالمناسبة حمل عنوان (الكويت في وجدان الشعراء الحضارمة) وهو من اعداد الاستاذ خالد سعيد مدرك رئيس المؤسسة، وفكرة الاستاذ بدر جعفر بن عقيل الاعلامي والباحث القدير، وتقديم الاديب والروائي الاستاذ صالح سعيد باعامر.

