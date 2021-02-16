«دار الساقي» فازت بجائزة الناشر الكويتي عبدالعزيز المنصور بدورتها الثانية

علم ومعرفة

فازت دار الساقي بجائزة الناشر الكويتي عبدالعزيز المنصور بدورتها الثانية فقد أعلن اتحاد الناشرين العرب أمس الاثنين فوز (دار الساقي) اللبنانية بجائزة الناشر الكويتي الدكتور عبدالعزيز المنصور لدعم الناشرين في دورتها الثانية لعام 2020 لقصص الأطفال وقيمتها عشرة آلاف دولار أميركي تمنح بالكامل لدار النشر الفائزة.

وقال رئيس لجنة تحكيم الجائزة د. طارق البكري في بيان صحافي لـ (الناشرين العرب) ان فوز (دار الساقي) جاء عن قصة (نزهتي العجيبة مع العم سالم) وهي من تأليف الروائية الاماراتية نادية النجار ورسوم الفنانة السورية جلنار حاجو.

واوضح البكري أن لجنة التحكيم لهذه الدورة ضمت مجموعة من الزملاء المتميزين بمكانتهم العلمية والأدبية وهم الدكتورة وفاء الشامسي من سلطنة عمان والدكتور أشرف قادوس من مصر وشاعر الطفولة محمد جمال عمرو من الأردن والأديب صالح الغازي من مصر.

وقال ان قصة (نزهتي العجيبة مع العم سالم) امتازت وفق رأي أعضاء اللجنة بأنها «رشيقة الأسلوب ومتكاملة العناصر ومشوقة السرد وسهلة الألفاظ وتعرف الطفل على بعض تفصيلات الحياة وتثير في نفسه روح المثابرة والارادة والشعور بالآخر فضلا عن شكلها الجميل ورسومها المبتكرة وطباعتها الفاخرة».

وأعرب البكري عن شكر وتقدير لجنة التحكيم «للناشر الكويتي د. عبدالعزيز المنصور الذي تحمل هذه الجائزة اسمه الكريم وهو غني عن التعريف وقد أسس مكتبة (ذات السلاسل) الكويتية قبل نحو خمسين عاما حتى غدت اليوم احدى أشهر دور النشر العربية وأسهمت ولا تزال بنشر وتوزيع آلاف الكتب في شتى العلوم والمعارف».

