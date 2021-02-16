«سؤال الوجود».. رحلة استكشاف عميقة في حياة د. مصطفى محمود

علم ومعرفة

حظي بمكانة رفيعة في الوسط الثقافي المصري والعربي.. وأيضا لدى محبي الثقافة والفكر والابداع.. وذلك لثقافته الموسوعية وكتاباته الفكرية والفلسفية ولابداعه الأدبي الثري.. وعندما أنشأ مشروعه الطبي الخيري ومسجده الذي يتصدر الميدان الواسع الذي يحمل اسمه بشارع جامعة الدول العربية بالجيزة أصبحت له نفس المكانة الرفيعة لدى العامة والبسطاء.. وعندما قدم برنامجه التلفزيوني الشهير «العلم والايمان» على مدى سنوات طويلة عمت شهرته الآفاق وأصبحت كتبه تتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعا وترجمت الى عديد من اللغات الأجنبية وأثارت الكثير من الجدل حول فلسفته وأفكاره. انه العالم والمفكر والفيلسوف والأديب الراحل الدكتور «مصطفى محمود».

وبمناسبة مرور 100 عام على ميلاده أصدرت سلسلة «كتاب اليوم الثقافية» بالقاهرة أخيراً الطبعة الثانية من كتاب «سؤال الوجود.. مصطفى محمود» من تأليف د.لوتس عبد الكريم.. والحقيقة أن الحديث عن شخصية في حجم د.مصطفى محمود امتحان صعب اجتازته المؤلفة بنجاح وتعمقت مع ذلك البحر الواسع واستطاعت عرض التناقضات التي كانت تثير الجدل لدى الكثير من القراء والمتابعين مثل جرأته في الحديث عن الذات الالهية والدين وتؤكد المؤلفة أن هذا الكتاب واحد من الكتب التي ستعيش أمدا طويلا وسيدوم بين أيدي القراء لوقت أطول، لأنه عن رجل يحمل على كتفيه أطنانا من العلم، وفي قلبه ادفنه من الايمان، وتقول الكاتبة عن حياة العالم الكبير ورحلة علاقة الصداقة التي جمعتهما وسجلت أحداثها على صفحات هذا الكتاب: «انه ليس مجرد عالم بل هو فيلسوف وطبيب وفنان ورجل دين في وقت واحد، فهو فنان متصوف بالفطرة امضى حياته بين العلوم بمختلف أنواعها من العلوم الطبية الى العقلية والشرعية، وهو أيضا سياسي مخضرم بانتمائه لأي حزب من الأحزاب أو اعتناقه لأفكار وأيديولوجيات، لكن بنظرته العميقة وتحليله السابق لزمنه لكل الأحداث والأيديولوجيات السياسية في العالم، فهو من تنبأ بسقوط الشيوعية ونهاية مرحلة الستينات بخردة من الأفكار الاشتراكية التي أصبحت غير قابلة للاستعمال». وتورد الكاتبة لوتس عبد الكريم احد أشهر مقولات د.مصطفى محمود: الطبيب هو الوحيد الذي يحضر لحظة الموت ولحظة الميلاد.. وهي من اللحظات التي يقف أمامها الفيلسوف حائرا. وتحدثت أيضا عن الأديب الكبير الذي كان يقف خلف كل هذا العلم وكل هذه الفلسفة والرقى الروحي ليأخذ منها ويمتص من رحيق كل واحدة من هذه الصفات ليبدع لنا مسرحا وقصصا تفيض بالروحانيات وأيضا بالفلسفة وأعمال العقل. وتقول الكاتبة: «الفيلسوف الوجودي مثله الأعلى هو البطل، والبطولة عند مصطفى محمود هي في ايجاد المعنى أن لم يكن العثور عليه، المعنى الذي يجعل الحياة حياة، بل ويعلو عليها».

