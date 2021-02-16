مسابقة «القصة القصيرة بأقلامهم» تطرح موضوع العزلة المدرسية والاجتماعية

علم ومعرفة

منذ سنة تقريبا، والمدارس مقفلة والتلامذة المحجورون في منازلهم مسمرون أمام شاشة الحاسوب، لا يلتقون رفاقهم، ولا يعيشون حياتهم الاجتماعية المعتادة، لذلك ارتأت مؤسسة الفكر العربي، في اطار مشروعها «عربي21» (الاسهام في تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها)، أن تختار هذه السنة، لمسابقة «القصة القصيرة بأقلامهم» في دورتها الرابعة، الموضوع التالي:

«انقضت أكثر من سنة تغير فيها نمط حياتكم الدراسية والاجتماعية. تحدثوا بأسلوب يجمع بين السرد والوصف والحوار عن هذه التجربة، وما مر بكم خلالها من أحداث أو مواقف مضحكة أو محزنة أو مربكة، وما راودكم من أفكار ومشاعر بشأنها. وأخبرونا عن رأيكم حول ما اذا كان استخدام الحاسوب والهاتف يشكل بديلا مناسبا عن الحياة العادية».

تهدف هذه المسابقة الموجهة الى تلامذة المرحلة الثانوية، الى تشجيعهم على كتابة نصوص باللغة العربية، تعزز قدراتهم اللغوية والتعبيرية، وتنمي مواهبهم الابداعية.

يفتح باب التقدم بالنصوص من 15 فبراير الى 31 مايو 2021، ولا يقبل أي نص يرد الى المؤسسة قبل فتح باب الترشح أو بعد اقفاله.

أما شروط المسابقة فهي: أن يكون المشترك في المرحلة الثانوية للعام الأكاديمي 2020-2021، أن يملأ الاستمارة الخاصة بالمسابقة والموجودة على موقع مشروع «عربي21»، أن يكون النص باللغة العربية الفصحى، أن يتراوح عدد كلمات النص بين 250 كحد أدنى و500 كلمة كحد أقصى، ويستبعد كل نص لا يلتزم بعدد الكلمات المذكور، أن يكون النص غير منشور سابقا (الكترونيا وورقيا).

تقوم لجنة مؤلفة من خبراء تربويين بتقييم النصوص المشاركة في المسابقة، بناء على معايير علمية، وتعلن بنتيجة التحكيم أسماء الفائزين على صفحة «عربي 21» الالكترونية، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمشروع.

يمنح كل من الفائزين الـ10 الأوائل مبلغا وقدره 500 دولار أميركي، ويمنح كل من الفائزين من المرتبة 11 الى المرتبة 20 مبلغا وقدره 150 دولارا أميركيا. كما تنشر النصوص الفائزة في كتاب يحمل أسماء الفائزين.

تجدر الاشارة الى أن المشاركة في مسابقة القصة القصيرة بأقلامهم تعني أن المشترك قد أعطى موافقته، في حال الفوز، على نشر النص الذي تقدم به، ضمن كتاب يجمع الـنصوص الفائزة في المسابقة، أو في وسائل الاعلام المختلفة الورقية والالكترونية، دون أي مقابل، مع الاحتفاظ بحقه بوضع اسمه على النص.

للمشاركة في مسابقة «القصة القصيرة بأقلامهم»، يرجى الدخول على الرابط التالي: https://bit.ly/2YZC70B

للاستفسار عن المسابقة، يرجى التواصل معنا على: Arabi21@arabthought.org.

