انتقادات لاذعة للصمت الحكومي إزاء خرائط نفوذ «العثمانية الجديدة»

عربيات ودوليات

اهتمت وسائل الاعلام العراقية أمس بالانتقادات الواسعة للصمت الحكومي ازاء التطاول التركي على سيادة ووحدة العراق، كما اهتمت باعتقال عصابة الموت في البصرة.

وقالت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحافيين العراقيين: انتقدت لجنة العلاقات الخارجية النيابية صمت الحكومة ازاء ما تعرضه تركيا من خرائط تتوقع فيها نفوذها بالمنطقة والتي تشمل اجزاء كبيرة من العراق.

ونقلت الصحيفة عن عضو اللجنة عامر الفائز، قوله ان تركيا تحاول السيطرة على اجزاء واسعة من المنطقة، حيث ان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يطمح لاعادة امجاد الدولة العثمانية من خلال الاعتداءات التركية المتكررة ونشر خرائط تبين النفوذ التركي المتوقع والذي يشمل أجزاء واسعة من العراق.

واضاف: يفترض من الحكومة العراقية ان تصدر بيانا تستنكر او تشجب فيه هذا الامر، لوقف هذه الابتزازات المتكررة، لافتا الى: ان الحكومة العراقية ملتزمة الصمت ولا نعرف الاسباب، لا مع هذه المواقف ولا حتى مع مواقف اخرى والتي يستوجب ان يكون لها موقف حتى ولو بكلمة.

من جهته قال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، كاطع الركابي: ان الانتهاكات التركية للاراضي العراقية عديدة ومتكررة، حيث تحاول القوات التركية التوغل اكثر في عمق الاراضي العراقية، وهذا يعد انتهاكا صارخا للسيادة.

وشدد على ضرورة ان يكون لدى بغداد موقف موحد وحازم لا يقف عند الاستنكار واصدار بيانات التنديد.

عصابة الموت

من جانب آخر، أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس، اعتقال عصابة الموت التي أرعبت أهل البصرة وقتلت الصحافي، أحمد عبد الصمد، والناشطة جنان ماذي.

وكتب الكاظمي في تغريدة: عصابة الموت التي أرعبت أهلنا في البصرة ونشرت الموت في شوارعها الحبيبة وأزهقت أرواحا زكية، سقطت في قبضة أبطال قواتنا الأمنية تمهيدا لمحاكمة عادلة علنية.

وأضاف: قتلة جنان ماذي وأحمد عبد الصمد اليوم، وغدا القصاص من قاتلي ريهام والهاشمي وكل المغدورين.

كانت جنات ماذي (49 عاما)، وهي مسعفة أشرفت على مداواة المحتجين، قد قتلت في يناير من العام الماضي، في البصرة، بهجوم شنه مسلحون مجهولون، خلال المظاهرات المطالبة بتنفيذ اصلاحات سياسية.

وقضى، عبد الصمد، في يناير 2020 أيضا، برصاص مسلحين في البصرة، حيث كان يغطي المظاهرات المناهضة للطبقة السياسية والمطالبة بابعاد العراق عن الصراعات الخارجية.

وشهدت البصرة، العام الماضي، عدة حوادث اغتيال طالت ناشطي المجتمع المدني ومحتجين، كان من بينهم أيضا الناشطة والطبيبة، ريهام يعقوب، في أغسطس الماضي، والتي وعد الكاظمي في تغريدته باعتقال قاتليها.

واغتيل الباحث والخبير الأمني، هشام الهاشمي، بالرصاص أمام منزله في العاصمة بغداد، في يوليو 2020.

الى ذلك، أصدرت محكمة النزاهة الاتحادية العراقية، أمس، حكما بسجن مسؤول سياسي سابق، بعد اتهامه باحداث ضرر جسيم في الدولة.

وقال موقع السومرية نيوز أن المحكمة أصدرت حكما بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات، بحق محافظ ديالي السابق.

وكشفت التحقيقات أن المحافظ، قام باهدار أكثر من مليار ونصف المليار دينار عراقي( 1.4 مليون دولار) من أموال الدولة العراقية باحالته مشروعات بالتخصيص المباشر الى شركات بعينها من دون الرجوع الى وزارة التخطيط.

