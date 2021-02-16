حشود إثيوبية على حدود السودان.. والخرطوم تحذر من تبعات خطيرة

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الخرطوم – الوكالات: كشفت مصادر عسكرية سودانية أن اثيوبيا ارتكبت سلسلة من التجاوزات خلال الساعات والأيام الماضية، مشيرة الى أن السلطات السودانية رصدت حشودا اثيوبية على الحدود بين البلدين.

وكانت الخارجية السودانية قد استنكرت في بيان ما وصفته بـ التعديات بدخول قوات اثيوبية الى الأراضي السودانية، لافتة الى أن الحادث من شأنه أن تكون له انعكاسات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة، وحملت أديس أبابا المسؤولية الكاملة عن التبعات.

يشار الى أن حدود البلدين شهدت مناوشات عدة خلال الأسابيع الماضية، بعد أن تقدمت القوات السودانية وبسطت سيطرتها على غالب منطقة الفشقة. ويتهم السودان منذ مطلع ديسمبر القوات والميليشيات الاثيوبية بنصب كمين للقوات السودانية على طول الحدود، في حين تتهم اثيوبيا السودان بقتل العديد من المدنيين في هجمات باستخدام الرشاشات الثقيلة.

وأجرى الجانبان محادثات حدودية نهاية العام الماضي، وقال السودان في 31 ديسمبر ان قواته استعادت السيطرة على جميع الأراضي الحدودية التي يسيطر عليها مزارعون اثيوبيون.

وتقول الخارجية الاثيوبية انها ملتزمة بحل سلمي للأزمة لكنها تريد من السودان الانسحاب.

مؤكدة استعدادها لقبول الوساطة لحل النزاع الحدودي مع السودان.وشهد الأسبوع الماضي اشتباكات بين الجيش السوداني ومسلحين اثيوبيين في عدد من النقاط الحدودية، خلف قتيلين في صفوف الجيش السوداني. وكان توت قلواك المستشار الأمني لرئيس جنوب السودان، زار الخرطوم الخميس الماضي ضمن جهود الوساطة بين السودان واثيوبيا.

