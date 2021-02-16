دمشق تعلن صد هجوم صاروخي إسرائيلي

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: اعلنت دمشق التصدي لهجوم صاروخي اسرائيلي فيما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان المعارض ان الهجوم أسفر عن مقتل ستة مسلحين موالين للنظام فجر امس جراء الغارات التي استهدفت مواقع عدة قرب العاصمة السورية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا فجر امس عن مصدر عسكري قوله نفذ العدو الاسرائيلي عدوانا برشقات صواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل واتجاه الجليل، مستهدفا بعض الأهداف في محيط مدينة دمشق. وأكد أن الدفاع الجوي السوري تصدى للصواريخ وأسقطت معظمها، من دون أن يُعطي مزيدا من التفاصيل. وأورد المرصد السوري بدوره أن الغارات الاسرائيلية استهدفت عدة مواقع للجيش السوري، بينها مقرات تتواجد فيها مستودعات أسلحة وصواريخ تابعة للايرانيين والميليشيات الموالية لهم.

وأسفرت الغارات، وفق المرصد المحسوب على الاخوان المسلمين وينشط من لندن عن مقتل ستة مسلحين موالين للنظام من جنسيات غير سورية. ولم يتمكن المرصد من تحديد جنسيات القتلى. ولم يصدر أي تعليق من الجانب الاسرائيلي بشأن الضربات.

وكثفت اسرائيل في الأشهر الأخيرة وتيرة استهدافها لمواقع عسكرية وأخرى للقوات الايرانية والمجموعات الموالية لها في مناطق عدة في سورية.

وأوقعت غارات اسرائيلية في 13 يناير على مخازن أسلحة ومواقع عسكرية في شرق سورية 57 قتيلا على الأقل من قوات النظام ومجموعات موالية لايران، في حصيلة تُعد الأعلى منذ بدء الضربات الاسرائيلية في سورية.

وبدأت اسرائيل الأحد مناورات عسكرية قرب الحدود مع لبنان على أن تستمر أربعة أيام، والهدف منها، وفق ما قال متحدث باسم الجيش الاسرائيلي على تويتر، هو فحص جاهزية وتعزيز قدرات سلاح الجو في مواجهة أي سيناريو قتالي على الجبهة الشمالية.

