طهران: سنقلص التزاماتنا بالاتفاق النووي في 21 فبراير

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طهران – الوكالات: أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية امس أن طهران ستواصل تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 اذا لم تنفذ أطراف الاتفاق الأخرى التزاماتها. وقال المتحدث سعيد خطيب زاده، مشيرا الى قانون ايراني يلزم الحكومة بتشديد موقفها النووي لا خيار أمامنا سوى احترام القانون. هذا لا يعني وقف كل عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويلزم القانون الحكومة بأن تنهي في 21 فبراير سلطات التفتيش واسعة النطاق التي منحها الاتفاق للوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA وقصر عمليات التفتيش على المواقع النووية المعلنة فقط. وقالت الخارجية الايرانية لم نشاهد أي تغيير في سياسة واشنطن بشأن الاتفاق النووي ولا يزال فرض العقوبات علينا متواصلا، ودعت واشنطن للتراجع عن سياسة الادارة السابقة. واضافت سنوقف العمل بالبروتوكول الاضافي بعد انتهاء المهلة المحددة اذا لم تنفذ بقية الأطراف التزاماتها، مبرزة أن وقف العمل بالبروتوكول الاضافي لا يعني وقف التعاون مع وكالة الطاقة الذرية. وشددت طهران على أن سياستها بشأن الأسلحة النووية لم تتغير، وأكدت التزامها بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

