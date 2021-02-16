حملة لترميم وصيانة التماثيل الأثرية في كل المدن المصرية

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القاهرة - الوكالات: أطلقت وزارة السياحة والآثار المصرية حملة لتنظيف وصيانة التماثيل الموجودة بالميادين العامة بمحافظات الجمهورية.

وبدأ المرممون العاملون على تنفيذ الحملة بالعمل في 22 محافظة وستتوالى الأعمال في باقي المحافظات لتشمل الأعمال ازالة الكتابات المشوهة والأتربة العالقة باستخدام أسلوب التنظيف الميكانيكي الجاف أو التنظيف الرطب حسب الحالة بالاضافة الى الحماية والتقويم والعزل واعادة احياء وتذهيب النصوص التأسيسية.

وتفقد وزير السياحة والآثار خالد عناني والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار تدشين الحملة بمحافظة القاهرة حيث قاما اليوم بجولة بشوارع وميادين القاهرة تابعا خلالها أعمال تنظيف وصيانة عدد من هذه التماثيل ومنها تماثيل قصر النيل، وتمثال سيمون بوليفار بوسط مدينة القاهرة.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة السياحة والآثار أن اطلاق الوزارة هذه الحملة يأتي حرصا منها على الحفاظ على التماثيل الموجودة بالميادين العامة سواء الأثرية أو غير الأثرية وذلك بالتعاون مع المحافظات المعنية، حيث تتم أعمال التنظيف والصيانة بأيادي مرممي المجلس الأعلى للآثار لابراز جمال هذه التماثيل، والارتقاء بالمستوى الحضاري للميادين، في اطار جهود الدولة لاضفاء الشكل الحضاري والجمالي على الميادين العامة.

متحف فريد..

وفي مدينة شرم الشيخ وعلى مساحة 192 ألف متر مربع، تضمن المبنى الرئيسي للقاعات ومنطقة ترفيهية متعددة المهام، أقيم أول متحف يجسد علاقة المصري القديم بالبيئة المحيطة.

ويضم المتحف الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي 7 قاعات، افتتح منها للجمهور حتى الآن 3 قاعات فقط، تضم 5200 قطعة أثرية من مختلف العصور، الى جانب التراث السيناوي.

وتعبر القاعة الكبرى بالمتحف عن العلاقة بين الانسان والحياة البرية في مصر القديمة حيث ترمز للعلاقة الوثيقة بين الانسان والحيوان والتقديس الذي حظت به مجموعة من الحيوانات وحرص المصري القديم على تحنيطها أو نحتها.

وتعرض مجموعة كبيرة من الحيوانات المحنطة داخل المتحف عثر عليها في سقارة، مثل القطط والجعارين، والتمساح والصقر في الشكل الحيواني والجسد الانساني، ومئات القطع الأخرى داخل أول قاعة عرض في المتحف التي تعلوها مراكب الشمس.

وأكدت مريام سعيد المشرف العام على المتحف أن الكثير من الجوانب الترفيهية والقاعات الأخرى ستفتتح خلال الفترة المقبلة، مشيرة الى

أن الـ5200 قطعة التي اختارتها لجنة العرض جرى اختيارها بدقة كبيرة.

من جانبه، قال محمد حسنين مدير متحف شرم الشيخ، ان فكرة العرض داخل المتحف ترتبط بالجانب الانساني للحضارات المصرية القديمة.

وأوضح لـوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، أن علاقة الانسان المصري القديم بالحيوانات المحيطة، هي التي اعتمدت عليها فكرة العرض، خاصة وأن حاجة المصري القديم للحيوانات وصلت الى حد التقديس، حيث كان يرى الاله الخاص به يتمثل في الحيوان، نظرا لقوته التي تفوق قوة الانسان.

كما يوجد 12 قطعة لتوت عنخ أمون داخل المتحف، وهي قطع ذات أهمية كبرى، وأهمها تمثال الكا.

ويضم متحف شرم الشيخ أيضا قطعة نادرة من الموزاييك من الاسكندرية ترجع الى القرن الرابع قبل الميلاد، وتمثال للاله ايروس وهو يصطاد الغزلان والتي تعرض بمدخل المتحف.

