مبادرة أوروبية للترويج السياحي في الريف المصري

عربيات ودوليات

القاهرة - الوكالات: يوجد في مصر العديد من الأماكن الأثرية والسياحية الشهيرة، التي اعتاد السياح التردد عليها.. لكن هناك أماكن أخرى لا تحظى بذات الشهرة لأنها ليست مدرجة على قائمة المقاصد السياحية، لذلك أطلق الاتحاد الأوروبي مبادرة للترويج السياحي في مناطق الريف المصري يقوم من خلالها بتدريب سكان تلك المناطق على كيفية جذب السياح.

وقلة يعرفون أن الوجه الآخر للمصريين يمكن اكتشافه في الريف، ولنحو ما يزيد عن عامين أصبحت بعض المناطق نصب أعين الاتحاد الأوروبي فمول مشروعا تنمويا لتشجيع السياحة الريفية في ثلاث قرى في مركز البدرشين، والبدرشين هي: سقارة ودهشور وأبو صير. ويقول مدير مشروع زوروا البدرشين تريستان دي لا هاي: نحن نعمل على وضع البدرشين على الخارطة السياحية وجذب المصريين والأجانب لقضاء يوم خارج القاهرة والاستمتاع بالريف ولتحقيق ذلك نظمنا العديد من الفعاليات لدعوة الزائرين لسقارة والبدرشين ودهشور للتعرف على المجتمع المحلي وسوق المنتجات اليدوية.

وتعرف سقارة أنها وجهة شهيرة لممارسة رياضة ركوب الخيل وقد أدمج ذلك في مشروع زوروا البدرشين الذي عرف السائحين في الداخل والخارج بهذه الأماكن لزيارتها ضكن جولاتهم بين أهرامات مصر المختلفة.

