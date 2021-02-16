تحذير أممي: «كورونا طويل الأمد» ينهي القدرة على العمل

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واشنطن- الوكالات: كشفت منظمة الصحة العالمية أن الأعراض التي سيتركها وباء فيروس «كورونا» المستجد سيكون لها تأثير على أنظمة الصحة حول العالم بسبب حجم الجائحة والفترة الزمنية التي لازمتنا فيها، وذلك رغم توفر عدد من اللقاحات التي أثبتت فعاليتها بنسب متفاوتة.

وتجري منظمة الصحة العالمية بحثًا حول سبب استمرار معاناة العديد من المصابين بالفيروس التاجي المسبب لمرض «كوفيد- 19» من آثاره تمتد لستة أشهر بعد إصابتهم بالمرض.

وتقول جانيت دياز، قائدة فريق قسم الاستعداد للرعاية الصحية في منظمة الصحة العالمية، إن بعض الأشخاص الذين يعانون من حالات ما بعد الإصابة، والمعروفة أيضًا باسم «كوفيد طويل الأمد» لم يتمكنوا من العودة إلى العمل، وكشفت أن أعراض العجز عن العمل لديهم تطيل فترة شفائهم. وأوضحت أن الأعراض الأكثر شيوعًا لحالة ما بعد الإصابة بـ«كورونا» هي الإرهاق وضيق التنفس والضعف الإدراكي. وتشمل المضاعفات الأخرى السعال ومضاعفات تطال الصحة العقلية والعصبية.

ولا تزال المعلومات شحيحة حول سبب استمرار معاناة بعض المتعافين من الإصابة الحادة من المرض. وقام خبراء منظمة الصحة بتصميم نموذج «تقرير الحالة» - المتوفر بعدة لغات - للإبلاغ عن البيانات السريرية الموحدة من الأفراد بعد مغادرة المستشفى أو بعد التعافي من مرض حاد.

على صعيد متصل أكدت دراسة جديدة العثور على عدد من التحورات في الفيروس المستجد نشأت في الولايات المتحدة. وأشار فريق من العلماء، في دراسة إلى أن هناك سبعة تحورات جديدة تم اكتشافها في الولايات المتحدة، تعرضت جميعها لتغيير في نفس النقطة بتركيبتها الجينية. وقال جيرمي كاميل، عالم الفيروسات من مركز علوم الصحة التابع لجامعة ولاية لويزيانا والباحث المشارك في الدراسة: «من الواضح أن هناك أمرا ما يحصل مع هذا التحور».

وليس من الواضح بعد إن كان هذا التغيير في تركيبة الفيروس قد جعله أكثر قابلية للعدوى، لكن الشكوك تراود العلماء، لأن التغيير طال الجين المسؤول عن دخول الفيروس إلى الخلايا البشرية، وفقا لتحليل نقلته «نيويورك تايمز» عن الدراسة.

ويرى العلماء أن التحور قد يتمكن بشكل معقول، من أن يغير قدرة الفيروس على التوغل في الخلايا البشرية، لكن جايسون ماكليلان، عالم الأحياء من جامعة أوستن في تكساس، والذي لم يشارك في الدراسة، حذر من التسرع للوصول إلى نتيجة مؤكدة، وأن العديد من الطرق التي يصل فيها الفيروس أجساد ضحاياه لا تزال مجهولة.

