ترامب محسوم.. الرئاسة «مجدداً» أو السجن

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واشنطن- الوكالات: يواجه الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، مشاكل قانونية محتملة في المستقبل. رغم فشل عملية ادانته في مجلس الشيوخ بالتحريض على العنف فيما يتعلق بأحداث مبنى الكونغرس.

وفي ثاني محاكمة تاريخية له في المجلس، صوت 57 عضوا لصالح الإدانة، مقابل 43، مع انضمام سبعة جمهوريين (من بين 50 جمهوريا في المجلس) إلى الديموقراطيين. وكان المجلس المكون من 100 عضو يحتاج إلى أغلبية الثلثين للإدانة. لكن استطلاعا أجرته «رويترز/ إبسوس» أظهر أن 71% من البالغين في الولايات المتحدة ونصف الجمهوريين، يعتقدون أن ترامب مسؤول جزئيا عن أعمال الشغب.

ولخصت إيلين كامارك، المحللة في معهد بروكينغز احتمالات مستقبل ترامب بن خيارين هما إما «قيادة الحزب الجمهوري وإعادة انتخابه في عام 2024 أو الذهاب إلى السجن أو المنفى». ورغم تبرئته في الكونغرس، لا يزال ترامب هدفا للعديد من المدعين العامين بشأن تعاملاته التجارية.

وجاء اخطر التلميحات من زعيم الأقلية الجمهورية، ميتش ماكونيل الذ قال إن ترامب لا يزال يمكن أن يواجه عقوبات جنائية في النظام القضائي الأميركي، واضاف «لم يفلت من أي شيء بعد». وتابع «الرئيس ترمب مازال مسؤولا عن كل ما فعل أثناء توليه منصبه، كمواطن عادي، ما لم تنطبق حالة التقادم».

وأصر ماكونيل على أن ساحة القضاء أكثر ملاءمة لمحاسبة ترامب من قاعة مجلس الشيوخ.

وقالت صحيفة «يو أس توداي» إن الأدلة التي ظهرت خلال محاكمته يمكن أن تستخدم في التحقيق الجنائي الذي فتحته جورجيا مؤخرا وفي أي تحقيقات جنائية ومدنية أخرى تقوم بها الولايات أو الحكومة الفيدرالية. وكانت جورجيا قد فتحت تحقيقا في مزاعم ترامب «سرقة» الانتخابات، وبشأن طلبه من مسؤولي في الولاية البحث عن أصوات ناخبين ليضمن فوزه، وهو ما يعد «انتهاك واضحا للقانون الجنائي لجورجيا».

كما يقوم المدعي العام لمنطقة مانهاتن، سي فانس، أيضا بالتحقيق في أعمال تجارية لترامب. وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» من قبل أن فانس يحقق في قروض حصلت عليها شركات تابعة له، وقدم مدعون أخيراً بإصدار مذكرات استدعاء إلى مسؤولين محليين تتعلق أيضا بممتلكات لترامب. فيما اشار موقع «Vice» إلى أنه رغم أن الأغلبية في مجلس الشيوخ صوتت ضد إدانته، فإنه يواجه «خطرا جديدا في المستقبل، هو التحقيقات الجنائية في عدة ولايات»، ويضيف أن «أخطاء فريقه القانوني تثير تساؤلات حول مدى نجاحه في دراما قاعات المحاكم عندما تكون المخاطر أكبر بكثير».

