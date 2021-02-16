انقسام جمهوري.. الرئيس «المتواري» ليس ورقة رابحة

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واشنطن- الوكالات: هل ترامب ورقة انتخابية رابحة لا يمكن للجمهوريين التخلي عنها، أم بات عبئا يجب التخلص منه بعد تحريضه أنصاره للهجوم على الكابيتول؟ يقوم خلاف حاد بهذا الصدد في صفوف الجمهوريين المنقسمين بعد محاكمة الرئيس السابق ضمن ثاني آلية عزل بحقه. ورغم قرار التبرئة، يعتبر الديموقراطيون أنهم حققوا انتصارا أخلاقيا وسياسيا يتيح للرئيس الجديد جو بايدن التفرغ للملفات الكبرى وأبرزها خطة الإنقاذ الاقتصادي. أما الحزب الجمهوري، فهو منقسم بشدة حول طريقة التعامل مع الملياردير المتواري في فلوريدا مع توجه الأنظار إلى انتخابات التجديد النصفي للكونغرس عام 2022 التي يأملون أن يستعيدوا خلالها الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب.

وقال السيناتور ليندسي غراهام، وهو من أشد الموالين للرئيس السابق، امس لتلفزيون «فوكس نيوز» الاخباري «هدفي هو الفوز عام 2022 لوضع حد للبرنامج الأكثر تطرفا الذي أراه قادما من رئاسة الديموقراطي جو بايدن، ولا يمكننا فعل ذلك دون دونالد ترامب». وبين من صوتوا لصالح تبرئة ترامب زعيم الجمهوريين السيناتور ميتش ماكونيل الذي اعتبر أن مجلس الشيوخ غير مؤهل لمحاكمة الرئيس السابق. لكنه وجه انتقادات لاذعة له. وقال في خطاب مطول إن أفعاله «مثلت خرقا مخزيا لواجباته» وزعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ليس الداعم الوحيد الذي قطع ارتباطه بترامب. فالمندوبة السابقة في الأمم المتحدة والمرشحة المحتملة للانتخابات الرئاسية عام 2024 نيكي هايلي اعتبرت أيضا في حوار مع مجلة بوليتيكو أن الملياردير لا يمكنه بعد الآن الترشح لمنصب فيدرالي. بدوره، توقع حاكم ميريلاند الجمهوري المعتدل لاري هوغان « أن «نشهد معركة حقيقية حول روحية الحزب الجمهوري في العامين القادمين». وأعرب عن اعتقاده بأن «كثيرا يعتبرون أننا بحاجة إلى طيّ صفحة دونالد ترامب».

