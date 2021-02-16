السعودية تكرم شخبوط بن نهيان بوشاح الملك عبدالعزيز

عربيات ودوليات

سلم وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، سفير الإمارات السابق لدى المملكة، شخبوط بن نهيان آل نهيان، وشاح الملك عبد العزيز من الفئة الثانية، بأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. ويأتي أمر خاد الحرمين، نظير ما قام به السفير الإماراتي السابق لدى السعودية من «جهود في تعزيز العلاقات الثنائية والمتميزة بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات». وعبر وزير الخارجية السعودي خلال استقباله شخبوط في الرياض الأحد، عن تمنياته له بالتوفيق والسداد في مهامه الجديدة وزيرا للدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات. وعلق وزير الشؤون الخارجية الإماراتي شخبوط بن نهيان، على تكريم السعودية له، متحدثا عن سنوات خدمته سفيرا لبلاده في المملكة. وكتب شخبوط بتغريدة أمس: «تكريم وتشريف عظيم أن أتوشح بتقدير خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، ستبقى ذكرى خدمتي على أرض المملكة المباركة عظيمة واستثنائية في مسيرة عملي الدبلوماسي».