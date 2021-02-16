فرانكفورت هزم كولن

دوليه

واصل اينتراخت فرانكفورت عروضه القوية بقيادة البرتغالي اندريه سيلفا، وذلك بتحقيقه فوزه الرابع تواليا على حساب ضيفه كولن 0-2 أول من أمس في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الألماني.ويلعب أندريه سيلفا دورا أساسيا في المستوى الذي يقدمه مؤخرا فريقه، اذ سجل البرتغالي تسعة أهداف منذ بداية العام الجديد. ورفع اينتراخت فرانكفورت رصيده الى 39 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام فولفسبورغ الذي توقف مسلسل انتصاراته المتتالية عند أربع مباريات، وذلك بعد اكتفائه بالتعادل السلبي على أرضه مع بوروسيا مونشنغلادباخ.

