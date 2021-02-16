برشلونة وسان جرمان.. مواجهة كبيرة

دوليه

يعوّل باريس سان جرمان الفرنسي الذي يفتقد نجمه البرازيلي نيمار المصاب على مدربه الجديد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو لفك عقدته أمام برشلونة الاسباني في دوري أبطال أوروبا، عندما يلتقيان في ذهاب دور الـ16 اليوم على ملعب «كامب نو»، كما يلعب اليوم ليفربول الانكليزي الجريح مع لايبزيغ الألماني في العاصمة المجرية بودابست.

وبعد بداية موسم متقلبة، أقال سان جرمان الألماني توماس توخل الذي قاده الى نهائي دوري الأبطال للمرة الاولى في تاريخه الموسم الماضي، وعيّن بوكيتينو الذي بنى سمعته التدريبية قاريا مع توتنهام الانكليزي وأوصله أيضا الى نهائي دوري الأبطال.وستكون مواجهة اليوم التاسعة بين الطرفين في آخر ثماني سنوات ضمن المسابقة القارية الأولى.

ويقف التاريخ مع النادي الكاتالوني، وبحال توديع أي من الطرفين من دور الـ16، ستُعدّ خيبة كبيرة لفريق من الصفّ الأول.وكانت أفظع مواجهات سان جرمان برشلونة في دور الـ16 من نسخة 2017، عندما تقدّم ذهابا برباعية نظيفة على ملعب «بارك دي برانس»، لكن مباراة الاياب شهدت أشهر «ريمونتادا» في السنوات الاخيرة، عندما قلب الارجنتيني ليونيل ميسي ورفاقه النتيجة في الثواني القاتلة الى فوز تاريخي 6-1. فوزٌ أدى الى انتقال نجم المباراة البرازيلي نيمار الى صفوف سان جرمان، بصفقة هي الأغلى في تاريخ كرة القدم، بلغت 222 مليون يورو.

لكن آمال سان جرمان، المهيمن في السنوات الاخيرة على الدوري الفرنسي، بالثأر من برشلونة، تعرّضت لضربة قاسية مع اصابة لنيمار، اصبحت اعتيادية في الادوار الاقصائية من دوري الابطال .وقد تبعد الاصابة ايضا النجم البرازيلي عن مباراة الاياب المقررة في 10 مارس المقبل. وبرغم ذلك، يعوّل فريق العاصمة على حنكة بوكيتينو الذي كان خيارا طبيعيا للحلول بدلا من توخل منتصف الموسم. كما ان «جفاء» العلاقة مع برشلونة تمنح الارجنتيني البالغ 48 عاما حافزا اضافيا حيث امضى فترة كبيرة من مسيرته يلعب في اقليم كاتالونيا، لكن مع الغريم اسبانيول.

وبرغم كل ذلك، يدرك بوكيتينو ان الاقصاء على يد ميسي ورفاقه يشكّل صفعة كبيرة في بداية مشوار الفريق اللاهث وراء اللقب الاول في المسابقة القارية.

وفي عشر مباريات حتى الآن، فاز 8 مرات وتعادل مرة، لكن خصومه لا يمكن مقارنتهم ببرشلونة الذي استعاد مستوياته بعد بداية موسم مخيبة.والى جانب غياب نيمار، يحوم الشك حول مشاركة الجناح الارجنتيني أنخل دي ماريا ولاعب الوسط الايطالي ماركو فيراتي.

كما أن نجم الهجوم الشاب كيليان مبابي، صاحب 4 أهداف في مباريات بوكيتينو العشر مع سان جرمان، ليس في أفضل أيامه، خصوصا في ظل الحديث المستمر عن امكانية رحيله.

في المقابل، أسهمت الانتصارات السبعة المتتالية لبرشلونة في الدوري في الابقاء على آماله بمنافسة أتلتيكو مدريد المحلّق في الترتيب، اذ يبتعد عنه بفارق 8 نقاط لكن مع مباراة زائدة.

وحقق الفريق آخر انتصاراته على ضيفه آلافيس السبت 5-1، في مباراة تألق فيها ميسي، أفضل لاعب في العام ست مرات، ودفع فيها المدرب الهولندي رونالد كومان بالموهبة الصاعدة في خط الوسط ايلايش موريبا (18 عاما).

ويسعى ميسي لقيادة برشلونة للقب سادس في المسابقة وأول منذ 2015، في ظل التكهنات المتزايدة حول انتقاله الصيف المقبل عندما يصبح لاعبا حرا الى مانشستر سيتي الانكليزي، أو سان جرمان ليلعب مجددا مع صديقه نيمار!

وفي المباراة الثانية يملك مدرب لايبزيغ الشاب يوليان ناغلسمان (33 عاما) فرصة تعميق جراح مواطنه يورغن كلوب مدرب ليفربول. ويتمتع كلوب بهالة الاسطورة على ضفاف ميرسيسايد بعد ان انهى صياما دام 30 عاما لم يحرز فريق ليفربول اللقب المحلي، قبل ان يقوده الى التتويج الموسم الماضي وذلك بعد موسم واحد من قيادته الفريق الى لقب دوري ابطال اوروبا. بيد ان ليفربول يمر في ازمة حقيقية، حيث لم يحقق الفوز سوى في 3 من اخر 11 مباراة خاضها في مختلف المسابقات.في المقابل، يعتبر ناغلسمان نجما صاعدا في معترك التدريب، فقد فرض لايبزيغ باشرافه رقما صعبا في دوري ابطال اوروبا الموسم الماضي ببلوغه الدور نصف النهائي قبل السقوط امام باريس سان جرمان الفرنسي، قبل ان ينجح في انتزاع بطاقة التاهل الى الادوار الاقصائية هذا الموسم على حساب مان يونايتد الانكليزي، مع العلم بان الاخير الحق به خسارة قاسية ذهابا بخماسية نظيفة.

وفي عودة الى تاريخ الرجلين، نجد بان كليهما شغل مركز قلب الدفاع، وفي الوقت الذي اعتزل كلوب بعمر الثالثة والثلاثين بعد ان دافع عن الوان ماينتس في 325 مباراة، اضطر ناغلسمان الى وقف مسيرته مبكرا جدا بعمر العشرين بسبب اصابة في الركبة.

