إنتر خطف الصدارة من ميلان

دوليه

حقق انتر فوزا ثمينا على ضيفه لاتسيو 3-1 أول من أمس في الجولة 22 من الدوري الايطالي.

وسجل كل من البلجيكي روميلو لوكاكو (22 من ركلة جزاء و45) والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (64) ثلاثية فريق المدرب أنطونيو كونتي في المقابل دوّن الأرجنتيني غونزالو اسكالانتي هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 61. وبعد خروجه من نصف نهائي الكأس في منتصف الأسبوع على يد خصمه اللدود الآخر يوفنتوس بالتعادل معه ايابا في تورينو من دون أهداف (خسر ذهابا 1-2 في ملعبه)، وجد فريق المدرب أنتونيو كونتي نفسه أول من أمس أمام فرصة التربع على الصدارة بعد الخسارة التي مُني بها ميلان السبت أمام سبيزيا 0-2.

واستغل «نيراتزوري» الفرصة على أكمل وجه رغم مواجهته فريقا قادما من ستة انتصارات متتالية، ورفع رصيده الى 50 نقطة في الصدارة بفارق نقطة أمام ميلان، مبتعدا في الوقت ذاته عن يوفنتوس حامل اللقب بفارق 8 نقاط بعد خسارة الأخير أمام نابولي 0-1 السبت أيضا.

وبعد بداية حذرة من الفريقين ومحاولات خجولة على المرميين باستثناء واحدة لانتر عبر الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي مرت محاولته بجانب القائم الأيسر، خلق الأخير الفارق حين انتزع ركلة جزاء من الهولندي ويسلي هويدت خلال توجهه للانفراد بالحارس الاسباني بيبي رينا، وانبرى لها لوكاكو بنجاح (22). وعندما كان الشوط الأول يلفظ أنفاسه الأخيرة، سجل انتر هدفه الثاني عبر لوكاكو الذي وجد نفسه أمام المرمى بعدما ارتدت الكرة اليه من لاعب لاتسيو مانويل لاتزاري، فسددها في الشباك (45).

ورفع الحكم المساعد راية التسلل، لكن الاستعانة بحكم الفيديو المساعد «VAR» أظهرت صحة الهدف لأن البلجيكي لم يكن متسللا والكرة وصلت اليه أصلا من لاعب لاتسيو لحظة اعتراضه تقدم الكرواتي ماريو بروزوفيتش، ليرفع لوكاكو بذلك رصيده الى 16 هدفا ويتشارك صدارة ترتيب الهدافين مع نجم يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وفي الشوط الثاني، سعى رجال المدرب سيموني اينزاغي جاهدين للعودة الى المباراة ونجحوا في تحقيق مبتغاهم من ركلة حرة نفذها الصربي سيرغي ميلينكوفيش سافيتش وتحولت من زميله الأرجنتيني البديل ايسكالانتي وخدعت الحارس هاندانوفيتش (61).

لكن انتر أحبط عزيمة ضيفه حين خطف الهدف الثالث من هجمة مرتدة بدأت من منطقة جزائه عبر بروزوفيتش ثم وصلت الكرة الى لوكاكو الذي تقدم بها لمسافة طويلة قبل أن يعكسها على طبق من فضة لمارتينيز الذي أودعها الشباك (64)، مسجلا هدفه الحادي عشر في الدوري حتى الآن. وفي مباراة ثانية هزم روما ضيفه أودينيزي بثلاثية نظيفة.

