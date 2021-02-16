ريال واصل ملاحقة أتلتيكو

دوليه

واصل ريال مدريد ملاحقة جاره أتلتيكو مدريد المتصدر بفوزه أول من امس على ضيفه فالنسيا بهدفين نظيفين في الجولة 23 من الدوري الاسباني.

وحقق النادي الملكي فوزه الثالث تواليا رافعا رصيده الى 49 نقطة في المركز الثاني خلف أتلتيكو المتصدر (54 نقطة) الذي لعب 21 مباراة، وبات يتقدم بثلاث نقاط على غريمه برشلونة الذي لعب 22 مباراة.

وفي المقابل، تجمد رصيد فالنسيا عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر بعد تلقيه الهزيمة التاسعة في الموسم. وثأر الفريق الملكي حامل اللقب من فالنسيا الذي اكتسحه 4-1 حين تواجها ذهابا في نوفمبر.ولم يعط ريال أي فرصة لفالنسيا لكي يحلم بأن يحقق فوزين خلال الموسم ذاته على النادي الملكي منذ موسم 1967-1968، اذ كان الطرف الأفضل غالبية اللقاء والنقطة السلبية الوحيدة كانت خسارته جهود داني كارفاخال في أول مباراة له بعد العودة من الاصابة.

وعاد كارفاخال الى تشكيلة النادي الملكي بعد تعافيه من اصابة أبعدته عن الملاعب قرابة شهر، كما حال الألماني توني كروس الذي غاب عن مباراة الثلاثاء المؤجلة من المرحلة الأولى ضد هويسكا (2-1) بسبب الايقاف، فيما استمر غياب القائد سيرخيو راموس وزميله في الدفاع والبرازيلي مارسيلو وصانع الألعاب البلجيكي ادين هازار للاصابة. وكانت بداية ريال مثالية، اذ افتتح التسجيل بعد 12 دقيقة بالهدف الثاني عشر للفرنسي كريم بنزيمة في الدوري هذا الموسم بتسديدة من مشارف المنطقة بعد تمريرة من كروس.

لكن فرحة النادي الملكي لم تدم طويلا لأنه خسر جهود العائد للتو كارفاخال، ما اضطره الى ترك مكانه للوكاس فاسكيز (28).

ولم يتأثر ريال بخروج اللاعب الذي لم يخسر أي مباراة له هذا الموسم بتواجد الظهير الدولي في أرضية الملعب، وعزز تقدمه بهدف ثان قبيل انتهاء الشوط الأول عبر كروس بتسديدة أيضا من خارج المنطقة بعد تمريرة من البديل فاسكيس. واستعد ريال سوسييداد لمواجهة الخميس ضد مان يونايتد الانكليزي في الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» بأفضل طريقة، وذلك بفوزه على خيتافي بهدف دون مقابل.

ورفع سوسييداد رصيده الى 38 نقطة وصعد الى المركز الخامس، في حين تجمد رصيد خيتافي عند 24 نقطة في منتصف الترتيب بعدما اكتفى بنقطة واحدة في المراحل الخمس الأخيرة.

وبعد أربعة تعادلات متتالية في الدوري وخروج من ربع نهائي الكأس على يد ليفانتي، سقط فريق «الغواصة الصفراء» على أرضه أمام ريال بيتيس 1-2. وفي مباراة أخرى، فاز أوساسونا خارج قواعده على ليفانتي بهدف وحيد.

