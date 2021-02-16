مان يونايتد تعثر أمام وست بروميتش

دوليه

اكتفى مان يونايتد وصيف «جاره» سيتي الذي يتصدر الدوري الانكليزي بتعادل مخيب للآمال أمام مضيفه وست بروميتش 1-1 ضمن منافسات المرحلة 24 أول من أمس.

سجل لأصحاب الأرض الوافد الجديد مهاجمه السنغالي مباي ديان (2)، فيما أدرك التعادل البرتغالي برونو فرنانديز ليونايتد (44). وهو التعادل الثاني تواليا ليونايتد في الدوري بعد تعثره على أرضه أمام ايفرتون 3-3 في المرحلة السابقة.

وقدّم وست بروميتش خدمة لسيتي الفائز على توتنهام بثلاثية نظيفة السبت والذي يملك مباراة مؤجلة، ليبتعد في الصدارة بفارق 7 نقاط (53 مقابل 46)، فيما بات فريق «الشياطين الحمر» تحت تهديد ليستر سيتي اذ تساوى معه نقاطا بعد فوز الأخير على حامل اللقب ليفربول 3-1 في اليوم ذاته. وكان يونايتد يمني النفس بأن يتحضر بشكل أفضل لمواجهة مضيفه سوسييداد في ذهاب الدور الـ32 من «يوروبا ليغ». وعلى ملعب وست بروميتش، باغت أصحاب الأرض الضيوف بهدف سريع، وتحديدا في الدقيقة الثانية حيث غالط الوافد حديثا من غلطة سراي التركي المهاجم ديان حارس المرمى الاسباني دافيد دي خيا مستفيدا من تمريرة عرضية من كونور غالاغر ليسجل برأسه هدف التقدم.

وبتسديدة رائعة «على الطاير» من القدم اليسرى للبرتغالي فرنانديش اثر عرضية في المنطقة من لوك شوو أدرك «الشياطين الحمر» التعادل (44). وهو الهدف 14 للبرتغالي هذا الموسم في الدوري.

بدأ الشوط الثاني على وقع استحواذ الضيوف على الكرة، وسرعان ما اعتقد يونايتد أنه حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 62 بعد خطأ على القائد هاري ماغواير، الا أن الحكم عاد عن قرار صافرة ركلة الجزاء بعدما استعان بتقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» .

وفي مباراة ثانية حقق أرسنال فوزا كبيرا على ضيفه ليدز يونايتد 4-2. وسجل كل من الغابوني بيير-ايميريك أوباميانغ (13 و41 من ركلة جزاء و47) والاسباني هيكتور بيليرين (45) رباعية فريق المدفعجية في المقابل دوّن الهولندي باسكال ستريك (58) والبرتغالي هيلدر كوستا (69) هدفي ليدز. ويحتل أرسنال المركز العاشر برصيد 34 نقطة وبفارق نقطتين يحتل ليدز المركز 11.

وعلى ملعب «غوديسون بارك» في ليفربول، عاد فولهام الى نغمة الانتصارات بفوزه على مضيفه ايفرتون 2-0، سجلهما جوش ماجا (48 و65). وتجمد رصيد ايفرتون الذي ما زال يملك مباراتين مؤجلتين، عند 37 نقطة في المركز السابع، فيما رفع فولهام رصيده الى 18 في المركز 18. كما خسر ساوثهامبتون للمرة السادسة على التوالي في الدوري بعد أن انتفض ولفرهامبتون في الشوط الثاني ليهزمه 2-1.

