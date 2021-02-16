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دوليه

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ليل استعاد الصدارة


استعاد ليل صدارة الدوري الفرنسي من حامل اللقب باريس سان جرمان بالرغم من سقوطه في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه بريست، وذلك ضمن منافسات المرحلة 25. وكان النادي الباريسي تصدر مؤقتا بفوزه على نيس 2-1 السبت، قبل أن ينتزع ليل المركز الأوّل بفارق نقطة (55 مقابل 54). ووقف بريست حائلا دون رفع ليل الفارق الى 3 نقاط، كما منعه من تحقيق انتصاره السابع تواليا في الدوري والثامن في مختلف المسابقات.
وفشل ليل في الثأر من بريست الذي كان ألحق به خسارته الأولى هذا الموسم بفوزه عليه في مباراة الذهاب 3-2 في المرحلة العاشرة.
وابتعد رين أكثر عن المراكز المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا العريقة بسقوطه أمام ضيفه سانت اتيان 2-0، سجلهما الغابوني دنيس بوانغا (27) وارنو نورالدين (71).
واستعاد نانت نغمة الانتصارات بفوزه على مضيفه أنجيه 3-1 في المباراة الاولى بقيادة مدربه الجديد أنطوان كامبواريه بديل المقال ريمون دومينيك.


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