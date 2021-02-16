البرازيلي روجيرو يقود الهلال خلفاً لرازفان

دوليه

أقال الهلال السعودي مدربه الروماني رازفان لوشيسكو، وعين البرازيلي روجيرو ميكالي خلفا له. ويأتي هذا القرار عقب خسارة الهلال امام ضمك 0- 1 ضمن بطولة الدوري السعودي أول من أمس.وأصدر النادي بيانا رسميا، جاء فيه: «قرر مجلس ادارة نادي الهلال، انهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي، مع مدير الجهاز الفني الروماني رازفان لوشيسكو». وتابع البيان: «قدم المجلس شكره وتقديره لرازفان وطاقمه المساعد، على ما قدموه طوال فترة عملهم في النادي، متمنيا لهم التوفيق في مسيرتهم العملية». وأتم: «قرر مجلس الادارة، تكليف مدرب فريق الهلال لكرة القدم تحت 19 عاما، البرازيلي روجيرو ميكالي، بتدريب الفريق الأول خلال الفترة المقبلة».

