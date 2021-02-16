الأهلي والمريخ في قمة قارية

دوليه

يستضيف الأهلي المصري نظيره المريخ السوداني اليوم بستاد القاهرة الدولي في اطار منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا. وتضم المجموعة الأولى أيضا سيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي. وعاد الأهلي أخيراً من قطر بعدما حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية. ويخشى الجهاز الفني من اصابة اللاعبين بالاجهاد بعد خوض 3 مباريات في أسبوع تقريبا بقطر بجانب قصر فترة الاستعداد لمباراة اليوم. ويغيب عن الأهلي الظهير الأيسر التونسي علي معلول للاصابة وصلاح محسن لذات السبب. ومن المنتظر أن يدفع الجنوب افريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي بتشكيلة متوازنة سعيا للفوز وحصد أول 3 نقاط لتصدر المجموعة مبكرا. ويتأهل أول وثاني كل مجموعة الى دور الثمانية ويطمح الأهلي للتقدم في البطولة التي يحمل لقبها على أمل الفوز باللقب مرة أخرى. وسيلعب الأهلي بتشكيلة تضم محمد الشناوي ومحمد هاني وياسر ابراهيم وبدر بانون وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وكهربا وأفشة ووالتر بواليا. على الجانب الآخر رفع المريخ راية التحدي في وجه الأهلي حيث أكد أكثر من مسؤول في البعثة رغبتهم في تحقيق الفوز وأن هدف الفريق هذا الموسم هو المنافسة على اللقب. وأثبت المريخ قدراته على تحدي الفرق الكبيرة في البطولة بعدما أطاح بفريق انييمبا النيجيري الفائز بدوري الأبطال عامي 2003 و2004 من دور الـ32 عقب فوزه عليه (4-2) في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

