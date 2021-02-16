رثاء.. «بوحافظ».. الإعلامي الحبيب

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ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفاظ التعزية: (ان لله ما أخذ، وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فاصبر واحتسب)... رحل عنا حبيب الرياضيين والاعلاميين المرحوم بأمر الله اخونا: خليل عباس «بوحافظ». هذا الانسان الخلوق الذي كان يتواجد في كل حدث رياضي سواء بالراديو او التلفزيون كمساعد او منسق لمخرجي المباريات التي تنقل على الهواء فكان يجلس بالقرب من مذيعي المباريات منذ السبعينيات مع العم خالد الحربان وحمد بوحمد وصادق بدر وغيرهم الكثير من الرياضيين الاعلاميين فكان يعد لهم الاجواء المناسبة لنقل وقائع المباريات وكان يحضر لهم معلومات عن اللاعبين الذين سيلعبون المباراة او الذين سيتم تغييرهم.... الخ من غير اي تذمر وبنفس جميلة لم اشاهده ولا مرة وهو غاضب (زعلان) لانه يتصف بطيبة القلب والخلق. وانا اعلم بأن الاعلام الرياضي سيفتقده في الملاعب وستكون له ذكرى حلوة لا يمكن نسيانها... فهذا الشخص يتواجد باستمرار بالمناسبات الرياضية الحكومية والاهلية هو واخوانه الذين كان يرعاهم ويهتم بهم ويحرص على مساعدتهم بالتنقل من مكان لآخر من غير اي تكلف.

احبه الرياضيون وكانوا يداعبونه سواء بالملعب او في الاماكن والمناسبات الرياضية حيث إنه يحرص باستمرار بأن يكون قريبا منهم لكي يعرف آخر الاخبار الرياضية لكي ينقلها لصديقه العزيز حافظ عبدالرزاق مدير القناة الرياضية السابق بتلفزيون الكويت... حيث سمى ابنه على اسم مدير القناة لحبه له... فقد كان وفيا لاصدقائه وانا اشهد بأنه كان يقول كلمة الحق في بعض شؤون الرياضة بطريقة مؤدبة يحترمها الجميع... هذا الانسان المرح كانت لديه قصص وتاريخ الحركة الرياضية (الاعلامية ) يصعب علينا ذكرها فذهبت معه... في النهاية لا يسعنا الا ان نقول عظم الله اجركم في بوحافظ والله يصبر اهله على فراقه خصوصا اخوه نجف عباس (بو طارق)... وإنا لله وإنا إليه راجعون.

