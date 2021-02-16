النشاط يعود من دون جمهور مع مسحات وتطعيم

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عادت الحياة إلى الرياضة بعد توقفها منذ يوم 7 فبراير الحالي إثر دعوة مجلس الوزراء للأندية والاتحادات بتعليق النشاط ضمن حملة السلطات الصحية لمكافحة تفشي السلالات الجديدة لفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأسفر اجتماع وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري مع رؤساء الأندية والاتحادات الرياضية مساء الأول من أمس لمناقشة قرار مجلس الوزراء المتضمن وقف النشاط الرياضي مدة شهر قابل للتمديد، عن تفهم الوزير المطيري للوضع الرياضي وحرصه على رفع توصية الى مجلس الوزراء لاستئناف النشاط، وتشكيل لجنة رباعية تضم وزارة الداخلية ووزارة الصحة والهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية لوضع ضوابط محددة لعودة النشاط بصورة آمنة تضمن سلامة منتسبي الأسرة الرياضية.

فيما أصدرت اللجنة الأولمبية برئاسة الشيخ فهد ناصر الصباح تعميماً للاتحادات والأندية الشاملة والمتخصصة يوم أمس تحت عنوان «استكمال النشاط الرياضي»، تقدمت فيه بالشكر والعرفان لوزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب على حرصه وجهده ومتابعته لما هو في الصالح العام للحركة الرياضية والشباب الرياضي.

وشددت اللجنة الأولمبية في تعميمها للاتحادت والأندية على ضرورة منع الجماهير من الحضور خلال التدريبات والمباريات الرسمية وغير الرسمية وكذلك المقصورة لكبار الضيوف، حرصا من اللجنة الأولمبية وكذلك الهيئة العامة للرياضة على صحة وسلامة الرياضيين في اطار الجهود لاستكمال النشاط الرياضي.

كما طالبت اللجنة بضرورة استمرار عملية اجراء مسحات «كوفيد - 19» لجميع الرياضيين في مركز الطب الرياضي بمنطقة الخالدية يوم الثلاثاء من كل اسبوع، والتنسيق مع الهيئة العامة للرياضة لبدء تطعيم جميع الرياضيين والكادر الفني والاداري المرافق للفريق الاول وفرق من عمر 18 سنة وأكبر والمنتخبات الوطنية التي لديها استحقاقات ومشاركات دولية وآسيوية، والبطولات التأهيلية لدورة الألعاب الأولمبية التي تقام في طوكيو من 23 يوليو الى 8 اغسطس المقبلين.ونوهت اللجنة بأهمية إرسال كشف برنامج المشاركات الدولية وكذلك النشاط المحلي خلال الموسم الرياضي الحالي.

من جانب آخر، أبدى رئيس اتحاد الكرة الطائرة د. عبدالهادي الشبيب سعادته بعودة النشاط الرياضي. وقال الشبيب ان قرار عودة النشاط يصب في مصلحة الرياضة بشكل عام، واعداً جماهير الكرة الطائرة ببذل مجهودات مضاعفة من أجل المحافظة على مكتسبات الكرة الطائرة في الفترة الأخيرة، وقال: «بعد الموافقة على استئناف النشاط الرياضي سنعمل على وضع برنامج يحافظ على ارتفاع مستويات فرق الدوري ونعد جمهور اللعبة بمربع ذهبي مُثير وكل التوفيق لجميع الفرق المتنافسة».

وتأهلت فرق الكويت والعربي وكاظمة والقادسية إلى المربع الذهبي في بطولة الدوري حيث جمع الأبيض والأخضر 17 نقطة في الدور الأول، فيما حقق البرتقالي والأصفر 16 نقطة وهو ما يعكس واقع المنافسة المحتدمة بين الرباعي وتقارب المستويات بينهم والتي تعكسها نتائج مواجهاتهم التي شهدت تبادل الفوز طوال الموسم الحالي.

وأكد الشبيب انه خلال الاجتماع مع وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري أول من امس حرص الجميع على ضرورة تطبيق الاجراءات والاشتراطات الاحترازية الصحية وتشديد العقوبات على المخالفين من أجل المحافظة على الصحة العامة»، مؤكد ان الجميع كان لديهم ثقة كبير في عودة النشاط.

وأضاف الشبيب: «ركزنا في الاجتماع على الاقتراحات والتصورات المقدمة من الاتحادات للهيئة العامة للرياضة للسماح بعودة النشاط بشكل يمكن من خلاله تطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية بصورة فعالة». وكشف الشبيب عن ان اتحاد الكرة الطائرة وضع تصورا مناسبا لعودة النشاط الرياضي. واشار الشبيب الى ان ابرز النقاط في تصور الإتحاد لعودة النشاط كانت انشاء قناة على اليوتيوب لنقل المباريات الرسمية وكذلك تقليص عدد اعضاء الاجهزة الادارية والفنية داخل الملعب خلال المباريات، فضلاً عن عمل فترة بينية لمدة ساعة كاملة بين كل مباراة والتي تليها من اجل تنفيذ جميع الاشتراطات الصحية بين المباريات، هذا بالاضافة إلى ضغط جدول المباريات لإنهاء المنافسات الرسمية للموسم الجديد بأسرع وقت ممكن.

