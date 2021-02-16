لا تكبلوا اللاعبين

محلية

فيما يتطلع اللاعب الكويتي لخوض الاحتراف الفعلي، يأتي 15 ناديا ليفرضوا عليه قيودا ليست متشددة فقط بل تعد بمثابة استعباد والتحكم بمصيره ومستقبله الكروي بفعل ميثاق شرف فيما بينها يمنع من خلاله انتقال اللاعبين دون موافقة ناديه الاصلي. فبعد ما اصبح الاحتراف من العوامل الاساسية في عالم الرياضة وتحديدا بكرة القدم وهذا ما تظهره الصفقات التي تبرم ما بين اللاعبين والاندية في الكثير من الدول وبشكل لافت بمبالغ مالية هائلة وبدلا من ان تسعى الاندية الى العمل على اقرار نظام الاحتراف الكلي لجميع الالعاب الرياضية وليست كرة القدم فقط يكون آخر ابداعاتها اصدار ميثاق شرف فيما بينها ليوقف انتقال لاعبي كرة القدم دون ان يضعوا اي اعتبار لحقوق اللاعبين التي تعتبر من الاساسيات التي يشدد عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وفقا للوائح المتبعة لديه حيث يشدد على ضرورة ان ينال اللاعب حريته الكاملة في عملية الانتقال والاحتراف فيما بينه والنادي وبالمقابل لم يهمل حق النادي ايضا اذ حفظ حقوقه.

ويعد قانون بوسمان الشهير هو الاميز الذي استطاع اللاعب من خلاله الانتقال بشكل حر ودن موافقة النادي، كما انه منح اللاعب الاوروبي حرية الانتقال في نطاق قارة اوروبا واعتباره لاعبا محليا بينما تعمل الاندية المحلية لسن ميثاق تحتكر وتكبل به اللاعبين وفرض الوصاية عليهم بما ان «فيفا» قام بتطوير نظمه وجعلها مثالية ومنصفة لكلا الطرفين بعيدا عن سلب الحقوق المالية وتتناسب مع نظام الاحتراف المعمول به في الملاعب العالمية.وخطوة الاندية هذه تعد مخالفة صريحة لانظمة «فيفا» التي تشدد على منح اللاعب الحرية في تقرير مصيره الكروي وخصوصا اذا ما كان هاوياً فمنحه الحرية في الانتقال للعب خارجيا والحصول على بطاقته الدولية وهذا فرض على الاتحاد الكويتي ان يضعه ضمن لوائحه وفقا للمادة 12 من لائحة اوضاع اللاعبين التي تمنح اللاعب المحترف خارجيا ان يعود للعب محليا كمحترف ويحق له العودة للهواية بعد توقفه عن اللعب 30 يوما من آخر مباراة.

ولذلك على اتحاد الكرة ان يكون اكثر صرامة مع هذا الميثاق الذي يخالف نظامه الاساسي الذي يطالب ان يكون هناك احترام للنظام واللوائح والتوجيهات والقرارات الصادرة من قبل الاتحادين الدولي والاسيوي ومنع انتهاكها بالاضافة الى قوانين اللعبة وضمان احترامها من قبل اعضائه ايضا. ومن ثم ان خطوة الاندية من خلال ابرام ميثاق شرف لمنع اللاعبين من الانتقال يعتبر انتهاكا صريحا لهذا المطلب ما يعني ان على اتحاد الكرة ان يمارس دوره بايقاف تلك العملية ليست من خلال التصريحات بل بالعمل الحقيقي لان مثل ذلك ميثاق قد يضع الكرة الكويتية في مأزق جديد.

