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إعلان قائمة «شباب اليد»

زيد خلف
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الثلاثاء 16 فبراير 2021

اختار الجهاز الفني لمنتخب الشباب لكرة اليد قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة الآسيوية السابعة عشرة التي ستقام في البحرين خلال الفترة من 20 الى 29 مارس المقبل. وضمت القائمة كلا من سليمان كمال، علي ناصر، عبدالعزيز المسعودي، حيدر دشتي، علي البلوشي، محمد عبدالله، علي الحداد، محمد البحر، حبيب بولند، فرج خالد، سيد حسين سيد، مهدي الهندال، محمد العربيد، سيف العدواني، عبدالهادي محمد، فرج برجس، مهدي الحداد، يوسف محمد، فهد صلبوخ، علي نصير، عبدالعزيز المنصوري، فواز عبدالهادي، احمد الجويعد وفواز المشاري. ومن المفترض أن يخوض «الأزرق الشاب» معسكراً تدريبياً في البوسنة قبل التوجه الى البحرين للمشاركة في البطولة المؤهلة الى نهائيات كأس العالم.


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