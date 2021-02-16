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دوليه

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بيراميدز هزم راسينغ في الذهاب


حقق بيراميدز فوزا ثمينا على حساب مضيفه راسينغ كلوب أبيدجان العاجي بنتيجة 2-0 اول من امس في ذهاب دور الـ32 الاضافي بكأس الكونفيدرالية الأفريقية. تقدم اسلام عيسى في الدقيقة 19 بضربة رأس مستغلا تمريرة عرضية متقنة من جانب أحمد توفيق ثم أضاف اسلام الهدف الثاني له وللفريق في الدقيقة 82. واقترب بيراميدز من التأهل لمرحلة المجموعات بكأس الكونفيدرالية الأفريقية حيث يحتاج للفوز أو التعادل وحتى الخسارة بفارق هدف على أرضه. ويلعب بيراميدز ضد راسينغ كلوب أبيدجان يوم الأحد المقبل على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة في جولة الاياب.


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