اليمن والفيل الأبيض!

الاخيرة

يعتقد البعض أن حرب البسوس أو داحس وغبرا هما من أطول حروب العرب كونهما استمرا 40 عاماً، والحقيقة أن أطول حروب العرب التي استمرت لآلاف السنين أي من قبل الإسلام حتى 3 قرون مضت هي حروب اليمانية أي أهل اليمن والقيسية أي عرب الشمال أو حروب العرب العاربة والعرب المستعربة وقد أسهمت حروبهم المستمرة والمستعرة بتساقط دول الخلافة في الشام والأندلس مروراً بتونس وصقلية، وقبل 3 قرون قامت حرب عين دارا بالقرب من حمانا في لبنان بين اليمانية والقيسية وكليهما من الموحدين الدروز وانتهت بانتصار القيسية وتهجير اليمانية إلى جبل حوران في سورية وهو ما يعكس ترسخ ذهنية الحرب والصراع في الذهنية اليمنية وقد تدخل الشيخ الكويتي عبدالعزيز الرشيد ومعه العراقي يونس بحري لوقف الصراع اليمني - اليمني بداية القرن الماضي في إندونيسيا وماليزيا.

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بعد الانقلاب الأسود الذي قام به رئيس الحرس الملكي عبدالله السلال على من ائتمنه وإسقاط الأمير الإصلاحي محمد البدر بعد أسبوع من توليه الحكم في سبتمبر 1962 وكان البدر سيطور اليمن من داخل بيت الحكم، كما طور الشيخ زايد الإمارات والسلطان قابوس عُمان، بدأت الحرب بين الجمهوريين المدعومين من مصر والملكيين المدعومين من السعودية ليكتشف الداعمون استحالة الانتصار في اليمن، حيث كان المتحاربون يتوزعون الأدوار فيما بينهم فهم جميعاً جمهوريون بالنهار وملكيون بالليل والكاسب الأطراف اليمنية المتنازعة والخاسر داعموهم من الخارج.

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ما يحدث في اليمن منذ بدء الحرب عام 2015 هو إعادة لما حدث في الستينيات أي ما هو أقرب لتوزيع أدوار بين الأطراف المتحاربة والخاسر هو من يمولهم ويدعمهم، وإلا كيف تصل صواريخ سكود والطائرات المسيّرة من الموانئ إلى صنعاء في قلب اليمن لولا ذلك التواطؤ، لذا فواضح أن بين قيادات الأطراف المتحاربة اتفاقاً غير معلن على مشروع أشبه بخلق فيتنام للأميركان وأفغانستان للروس، أي حروب لا نهاية لها، لذا فالحل الأفضل والأمثل لقوات التحالف العربي إعلان الانسحاب من اليمن، وترك اليمنيين ليحلوا مشاكلهم بأنفسهم حرباً أو سلماً، ويتم التفرغ لإنهاء بناء السد العازل بين السعودية واليمن الذي بدأ العمل به قبل 20 عاما، أما الصواريخ والطائرات المسيرة فلن يكون لأحد في اليمن العذر في توجيهها للمملكة متى ما انسحبت وخرجت من الحرب، ولديها قدرة تدميرية ضخمة للرد على أي اعتداء عليها.

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آخر محطة: كان مهراجات الهند عندما يريدون توريط أحد رعاياهم يهدونه فيلاً أبيض ليكتشف المتلقي أن الفيل مقلب كبير حيث يدوس الزرع ويدمر البنيان، اليمن أصبح أقرب لفيل أبيض سيُبتلى به من سينتصر في الحرب ويصبح مسؤولا عنه لذا فلتخرج دول التحالف سريعاً منه قبل أن يخرج الطرف الآخر ويورطها به.

