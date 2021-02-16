الثلاثاء 16 فبراير 2021 ,5 رجب 1442
رقم العدد:
4217
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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رياضة
منوعات
جريدة النهار
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الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
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عربيات ودوليات
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سؤال
تدرون أن سعر الحلاقة في المنزل وصل 20 دينار؟
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