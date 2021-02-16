غيتس يحذِّر من «هلاك الأرض» بعد «كورونا»!

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لندن - الوكالات: حذر مؤسس شركة «مايكروسوفت» الأميركية، بيل غيتس، من تحديين رئيسيين سيواجهما العالم، بعد القضاء على وباء «كورونا» هما التغير المناخي والحروب البيولوجية. وخلال الأشهر الماضية، تركز تفكير العالم على ايجاد اللقاح المناسب الذي سينهي مأساة انتشار فيروس كورونا حول العالم بعدما طال الملايين، دون ان يلتف احد الى الحياة ما بعد الجائحة. وسلط غيتس، الضوء على التحديات التي سيواجهها العالم، بعد القضاء على الوباء الذي غير معالم حياة البشر خلال الأشهر الماضية، كاشفاً عن تحديين رئيسيين سيتوجب على الناس مواجهتهما بعد التعافي من «كوفيد-19» بشكل نهائي، وهما التغير المناخي والحروب البيولوجية. وأشار الى تنامي حجم الغازات الدفيئة التي تؤثر على الغلاف الجوي سنويا، لافتا الى ضرورة ايقاف تلك الانبعاثات، للحيلولة دون «هلاك الأرض» بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري، داعياً في مقابلة مع صحيفة «الغارديان» البريطانية، للعمل على الوصول بهذه الانبعاثات الى الصفر، مع اقراره بصعوبة هذه المهمة. وأوضح غيتس انه وبسبب «كورونا» تراجعت النشاطات الصناعية حول العالم، الأمر الذي سبب انخفاضا في حجم الغازات بنسبة 5%، وهي نسبة منخفضة جدا مقارنة بما هو مطلوب لحماية كوكبنا، بحسب قوله.

وحول ما يمكن عمله بعد القضاء على فيروس كورونا وما قد يرافق ذلك من عودة الانبعاثات الضارة الى حالها قبل الوباء، اوضح غيتس انه على البشر التركيز على التقنيات والسياسات والنشاطات التي ستضعنا على طريق القضاء على الغازات الدفيئة بحلول العام 2050». ولفت الى انه «علينا ان نكرس انفسنا في السنوات القادمة لخدمة هدف القضاء على الغازات المسببة للاحتباس الحراري بشكل نهائي».

