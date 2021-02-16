السمنة.. خطر جديد لـ«التعليم عن بُعد»

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حذر أطباء الأطفال من أن الانقطاع المطول عن الذهاب للمدارس والتعلم عن بعد، وممارسة الرياضة والأنشطة الأخرى بسبب فيروس كورونا إلى زيادة الوزن التي يمكن أن يكون لها آثار طويلة الأمد على صحة الأطفال، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال. وقال هاي كاو، طبيب أطفال ومالك مركز ساوث سلوب لطب الأطفال في بروكلين، نيويورك: «نرى الكثير من الأطفال في سن المدرسة الابتدائية يكسبون 20 إلى 30 رطلاً في السنة». وأضافت بريتاني ويلسون، طبيبة مساعدة في المركز أن الوباء يبدو أنه يسرع من زيادة الوزن بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12، الذين يعانون من زيادة الوزن بالفعل. وقالت د. أوهري فاشاسباتي إن هذا يعني أن التوقف المطول عن التعلم الشخصي قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في الوزن التراكمي. وذكر كاو أنه بالنسبة لبعض المراهقين ، يساهم القلق الإضافي في زيادة اضطرابات الأكل. ويعتقد أن الأطفال المعرضين للقلق ربما يقيدون تناولهم للطعام كطريقة للشعور بالسيطرة خلال فترة الفوضى. وقال كاو «هذه نتيجة عام مجنون للغاية مررنا به».

