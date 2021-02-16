فلاح السمدان.. عاشق الطيران

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مشوار الكابتن فلاح السمدان يصلح ليكون نبراساً وشعلة تضيء الطريق أمام الشباب الذين يعشقون الطيران.

بدأ حياته طالباً للعلم في المدرسة المباركية، ثم في المدرسة القبلية، وبعد ذلك سافر إلى الهند وأكمل دراسته في المرحلة الثانوية هناك باللغة الإنكليزية.

رجع إلى الكويت عام 1953 وعمل محاسباً في قسم المنافست في ميناء الكويت.

وفي عام 1955 تقدم مع مجموعة من الشباب الكويتي للانضمام لدورة في المراقبة الجوية، فأرسلوا إلى مصر لهذا الغرض، في دورة استمرت سنة واحدة وعادوا بعد ذلك يحمل كل واحد منهم شهادة دولية في المراقبة الجوية.

عمل فلاح السمدان مراقباً ببرج المراقبة وفي فترة فراغه كان يتعلم فنون الطيران بنادي ومدرسة طيران الكويت في مطار النزهة، فطار أولاً على طائرة تدريب ذات محرك واحد «أُوستر».

وفي عام 1958 سافر إلى بريطانيا والتحق بدورة للطيران في مطار هامبل لدراسة الطيران التجاري والطيران الآلي والشهادتان مهمتان جداً وأساسيتان للعمل في أي شركة طيران تجارية.

في عام 1965 بدأ حياته العملية كطيار مساعد بمؤسسة الخطوط الكويتية.

طار أولاً على طائرة «دي. سي6» ثم تحول إلى العمل على طائرة «كومين» النفاثة التي كانت أسرع وأكثر حداثة من الطائرات القديمة ذوات المراوح.

وعشق فلاح الطيران وهو في ريعان الصبا، عندما بدأ حياته في هذا المجال كمراقب جوي ثم طيار عسكري، ثم طيار مدني.

وفي عام 1968 كان عاماً حاسماً في حياته ومشواره في هذا العالم الجميل، عالم الطيران، أصبح منذ هذه السنة قائداً للطائرة «كابتن».

بدأ أولاً الطيران على الطائرة العظيمة «بوينغ 707» ذات الأربعة محركات، وكانت هي فخر الصناعة الاميركية، وعندما بدأت المؤسسة الكويتية بتشغيل الطائرة العملاقة الأكبر حجماً بين جميع الطائرات، ونعني بها طائرة «بوينغ 747» كان الكابتن السمدان من بين الأوائل الذين قادوا هذه الطائرة.

وفي لقاء لي معه قال إنه استلم طائرة «بوينغ 747» من أميركا وطار بها إلى الكويت عن طريق لندن، وقام باستعراض لهذه الطائرة الجديدة في سماء البلاد بالقرب من أبراج الكويت، ونزل بالطائرة إلى مستوى منخفض يتراوح بين 300 إلى 500 متر، بعد أخذ الإذن من برج المراقبة الجوية بطبيعة الحال.

أسس مع زملائه جمعية الطيارين ومهندسي الطيران في عام 1973 وفي عام 1981 تقاعد عن العمل ولكن ظل حبه وشغفه بالطيران يملأ قلبه، وكما يقال في الأمثال «إن ابن الوز عوّام»، وهذا ينطبق عليه تماماً، وللكابتن فلاح ابن هو عبدالوهاب السمدان هو الآخر طيار وقائد طائرة «كابتن».

بقلم: مصطفى مراد المؤمن