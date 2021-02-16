«الميزانيات» ناقشت تسويق النفط الخام والغاز

وطن النهار

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية د. بدر الملا ان اللجنة اجتمعت لمناقشة الاطار العام لميزانية السنة المالية الجديدة 2021/2022 واستمعت لعرض من مؤسسة البترول حول الاجراءات التي تمت إلى الآن لتعديل المرسوم الصادر بتاريخ 17/1/1981 الخاص بالأسس المالية المتعلقة بتسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة من قبل مؤسسة البترول الكويتية.

وأوضح ان العرض شمل الملامح الرئيسة لآلية التحاسب الجديدة، وأبدت اللجنة ملاحظاتها على ما تم عرضه، وطلبت من الفريق الحكومي الاجتماع للتنسيق مع مكتبها الفني قبل الشروع في رفع التوصية النهائية للمجلس الأعلى للبترول.

