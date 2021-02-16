الساير: كم وافداً عاد للكويت خلال الأسابيع الـ 7 الماضية؟

وطن النهار

وجه النائب مهند الساير سؤالا إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، قال في مقدمته، ان اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي المنعقد برئاسة سمو رئيس الوزراء في يوم الأربعاء الموافق 2021/2/3 قام باصدار حزمة قرارات بناء على توصيات السلطات الصحية في البلاد ولجنة طوارئ «كورونا».

وطالب تزويده باحصائيات حول اعداد المواطنين الكويتيين والوافدين الذين دخلوا البلاد منذ اعادة تشغيل الرحلات الجوية بمطار الكويت الدولي ومطار T4 وطيران الجزيرة، واحصائية بنوعية وظائف الوافدين الذين دخلوا البلاد من تاريخ 21/12/2020 وحتى تاريخه وأعدادهم مع استبعاد العمالة المنزلية.

واستفسر: هل تقدمتم إلى لجنة طوارئ «كورونا» بأي توصيات متعلقة بفتح أو اغلاق المنافذ خلال الفترة من 1/12/2020 حتى تاريخه. من جهة اخرى، قال الساير، انه تمت احالة تعديلات المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع إلى اللجنة صاحبة الاختصاص «التعليمية»، مشيراً إلى انه تم تكليفه باعداد تقرير مبدئي بشأن تعديلات قانون امن الدولة والحبس الاحتياطي، والغاء الحبس في قضايا الرأي تمهيداً لاحالته للمجلس.

