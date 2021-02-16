«التشريعية» رفضت منح مطلقة أو أرملة الكويتي حق طلب الجنسية

وطن النهار

أوضح رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية خالد العنزي ان هناك لبسا في اختصاصات اللجنة التشريعية وموافقتها أو رفضها للاقتراحات، فالمجلس هو من يقرر الموافقة النهائية أو اسقاط أي قانون لدى التصويت على القوانين

وقال: ان اللجنة رفضت امس تعديل قانون الجنسية الذي يتيح لمطلقة وأرملة الكويتي التقدم بنفسها باعلان رغبتها بالتجنس ان كان لديها اولاد وهو المقترح الذي اثير في شأنه لغط واحالت المقترح إلى لجنة الداخلية والدفاع.

وأضاف: واحالت المقترح بقانون في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق العامة إلى اللجنة المختصة ووافقت على اجراء تعديلا على قانون المساعدات العامة يخص المستحقين لها، خصوصا في الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة ويجب ان تكون هناك نظرة اخرى لمستحقي المساعدات. وأكد العنزي انه سيتم تجميع كل الاقتراحات المتعلقة بعديمي الجنسية في تقرير واحد بعد ورودها لنا، واحالته إلى لجنة الداخلية والدفاع المختصة، لافتا إلى ان اللجنة احالت 6 اقتراحات تتعلق بقانون المطبوعات والنشر إلى اللجنة المختصة.

