الطريجي: الحكومة أخفقت في التكويت وإبعاد الوافدين

وطن النهار

دعا النائب الدكتور عبدالله الطريجي الحكومة إلى تفعيل خططها الرامية إلى احلال العمالة الوطنية محل الوافدة في مختلف الوزارات والجهات الحكومية، مشددا على «وضع حد للاخفاقات الحكومية في هذا المجال»، خصوصا مع توافر العناصر الوطنية الكفؤة القادرة على شغل وظائف يشغلها الوافدون.

وقال: «ان من هذه الاخفاقات الحكومية عدم تعيين الكثيرين ممن اوفدتهم الدولة للدراسة في الخارج والحصول على شهادة الدكتوراه، لكنها وبعد عودتهم لا تقوم بتعيينهم والاستفادة من خبراتهم، والأدهى من ذلك انها تقوم بتعيين الوافدين عوضا عنهم». وأضاف الطريجي «مع كل الاحترام للوافدين الا ان من حق ابناء البلد الحصول على حقهم الدستوري بالعمل في بلدهم، خصوصا مع توافر العناصر الوطنية المؤهلة للعمل في وظائف ما زال الوافدون يعملون بها». وأوضح الطريجي انه وجه سؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور علي المضف طلب فيه عدد وأسماء الذين ابتعثوا على نفقة الدولة للحصول على درجة الدكتوراه وتخصصاتهم، ومن لم يتم تعيينه منهم بعد تخرجهم وعودتهم للوطن، وأسباب ذلك».

