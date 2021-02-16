الشاهين: عقوبة المتحرش تنظيف الشوارع

وطن النهار

قال النائب اسامة الشاهين ان ظاهرة التحرش لا تعرف جنسا ولا جنسية في بعض المجتمعات الا انها بفضل الله ثم ديننا الاسلامي وعادات وتقاليد مجتمعنا الكويتي تمثل حوادث فردية تتطلب تضافرا اجتماعيا وجماعيا عاما لمكافحتها والتصدي لها.

وأضاف في تصريح للصحافيين ان هذه الظاهرة تتطلب تشريعات ومعالجات غير تشريعية وعليه قد تقدمت باقتراح بقانون باضافة الخدمة الاجتماعيه الالزامية تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية وفق ساعات يحددها المحقق من دون ان تؤثر على مجرى التحقيق.

وتابع: ويحق للمحقق ان يلزم المتهم بتنظيف الشوارع أو صباغة المحولات أو اسوار المدارس أو خدمة المسنين أو المعاقين من دون تحديدها بتهمة التحرش بل تكون هذه العقوبة بيد المحقق كنص عام.

