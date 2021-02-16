الصقعبي لحبس مرتكبي الإيحاءات الجنسية 3 سنوات

وطن النهار

تقدم النائب د. عبدالعزيز الصقعبي باقتراح بقانون باضافة مادة جديدة إلى القانون 16 لسنة 1960 باصدار قانون الجزاء، نصت الاضافة على ان: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 3 آلاف أو باحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام سواء بالقول أو الاشارة بأفعال تنطوي على ايحاءات جنسية أو منافية للآداب العامة أو مخلة بالحياء العام.

وجاء في الاقتراح: واذا كانت الأفعال الواردة في الفقرة السابقة قد نشأ عنها اذى بدني أو اصابات أو اتلاف الممتلكات المجني عليه يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات أو بغرامة لا تزيد على 5 آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين. ويجوز للمحكمة في حالة ادانة المتهم الأمر بنشر ملخص من الحكم القضائي في احدي الصحف على نفقة المتهم». وفيما يلي نص المذكرة الايضاحية للاقتراح: اهتم ديننا الحنيف بالمرأة فكان مما اوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم - في خطبة الوداع: «ألا واستوصوا بالنساء خيرا فانما هن عوان عندكم» ونصت المادة 9 من الدستور على ان الأسرة اساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي اواصرها «وقد احتوى قانون الجزاء على مجموعة كبيرة من العقوبات الرادعة لمن يعتدي أو يهين المرأة.

الا ان انتشار ظاهرة التحرش بأماكن العمل والأسواق وغيرهما الزم بوجود نصوص اكثر صرامة وشمولية من النصوص الحالية في قانون الجزاء، لذلك جاء الاقتراح بقانون باضافة مادة جديدة إلى قانون رقم 16 لسنة 1960 المشار اليه تنص على انه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 3 آلاف أو باحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام سواء بالقول أو الاشارة بأفعال تنطوي عليها ايحاءات جنسية أو منافية للآداب العامة أو مخلة بالحياء العام».

واذا نتج عن عملية التحرش اذى بدني أو اصابات أو اتلاف الممتلكات المجني عليه «يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات أو بغرامة لا تزيد على 5 آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين»، كما تمت اضافة عقوبة التشهير في المتهم فنصت الفقرة الأخيرة من المادة على انه «ويجوز للمحكمة في حالة ادانة المتهم الأمر بنشر ملخص من الحكم القضائي في احدى الصحف على نفقة المتهم».

