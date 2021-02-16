الحميدي اقترح تعمير «فيلكا» واستثمارها

وطن النهار

قدم النائب بدر الحميدي اقتراحا بقانون بتعمير واستثمار جزيرة فيلكا اقتصاديا لتكون بعدا امنيا لحماية البلاد. والزم الاقتراح بلدية الكويت بان تقوم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بتسليم المساحات المحددة بالمخططات والتصاميم المعتمدة من مجلس الوزراء لتطوير واعمار الجزيرة وذلك على ضوء الخرائط المرفقة لهذا القانون. على ان تكون هذه المواقع خالية من العوائق وعلى الجهات الحكومية ذات الصلة ازالة العوائق كل فيما يخصه على نفقتها، مع مراعاة تسليم المواقع من بلدية الكويت إلى وزارة المالية.

ونص الاقتراح على ان تتولى وزارة المالية خلال سنة من تاريخ استغلالها مواقع الجزيرة من البلدية طرح مشروع استثمارها واعمارها من قبل مستثمرين محليين وعالميين، وعلى ان يكون تنفيذ المشروع المطروح بين الشركات المدرجة اسهمها في سوق الكويت للأوراق المالية وفقا لنظام البناء والتشغيل والتحويل إلى الوزارة «B.O.T» وفقا للشروط والضوابط والأحكام المحددة لها وطرحها على الشركات المدرج اسهمها في سوق الكويت للأوراق المالية وغيرها من الشركات التي يدخل ضمن اغراضها الاستثمار والتنمية موضوع التنفيذ على النحو المحدد بالقانون رقم 116 لسنة 2014 المشار اليه.

ونص كذلك على ان تكون دراسة عروض التنفيذ للمشروع أو اكثر لاعمار واستثمار الجزيرة واختيار افضلها والاشراف على تنفيذ المشروع والمتابعة خلال مدة الامتياز وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها لدى اللجنة العليا وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط وشروط ونصوص عقد.

وجاء فيه: تحدد اللجنة العليا وثائق المشروع وجميع متطلباته ومكوناته بما فيها عدد الشاليهات والمشروعات الاستثمارية والخدمية والترفيهية، وغير ذلك من الاستعمالات المتوافقة مع طبيعة الجزيرة وموقعها. وكل ما يتعلق بالشروط الأخرى وبالتزامات الشركة المستثمرة في تنفيذ وتشغيل وصيانة المشروع وتحويله، بعد انتهاء مدة العقد إلى الجهة المتعاقدة.

